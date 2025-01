Irán začal vojenské cvičenie v blízkosti jadrového zariadenia Natanz

Teherán 7. januára (TASR) - Iránska armáda začala vojenské cvičenie v blízkosti jadrového zariadenia Natanz ako súčasť plánovaných celoštátnych manévrov. Oznámili to v utorok tamojšie médiá, TASR o tom informuje podľa správy tlačovej agentúry AFP.



Do vojenského cvičenia nazvaného v perzštine "Sila" sa zapojili aj Islamské revolučné gardy (IRGC), ideologická zložka iránskej armády.



"Prvá fáza spoločného cvičenia v zóne protivzdušnej obrany jadrového zariadenia Natanz sa začala na základe rozkazu veliteľstva protivzdušnej obrany," uviedla štátna televízia.



Podľa nej vzdušné sily IRGC vykonávajú "totálnu bodovú obranu" lokality "proti množstvu vzdušných hrozieb v náročných podmienkach elektronického boja".



Hovorca IRGC v pondelok uviedol, že cvičenia sa konajú v reakcii na "nové bezpečnostné hrozby", ale bližšie ich nešpecifikoval. Do polovice marca sa budú týkať aj ďalších častí Iránu a dodal, že sa do nich zapojí niekoľko zložiek IRGC vrátane námorníctva a polovojenských síl Basídž.



Americká spravodajská webová stránka Axios minulý týždeň informovala, že poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan predstavil prezidentovi Joeovi Bidenovi možnosti potenciálneho úderu USA na iránske jadrové zariadenia, ak by Teherán začal vyvíjať jadrovú zbraň pred 20. januárom, keď sa Donald Trump ujme funkcie.



Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí tieto správy odsúdil a uviedol, že hrozby voči jadrovým zariadeniam krajiny sú "hrubým porušením medzinárodného práva".



Irán tvrdí, že jeho jadrový program má výlučne mierové účely a popiera akýkoľvek zámer vyvinúť atómové zbrane. V uplynulých rokoch zvýšil produkciu obohateného uránu a je jediným štátom bez jadrového arzenálu, ktorý vlastní urán obohatený na 60 percent, uviedla Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE).



Táto úroveň je na "dobrej ceste" k 90 percentám potrebným na zostrojenie atómovej bomby.