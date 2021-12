Začali sa vojenské cvičenia elitných iránskych revolučných gárd

Teherán 20. decembra (TASR) - Iránske revolučné gardy odštartovali v pondelok veľké vojenské cvičenia oblasti strategicky významného Hormuzského prielivu. Do päťdňových manévrov sa zapoja letecké sily, pechota aj námorníctvo. S odvolaním sa na správy iránskej štátnej televízie o tom informovala agentúra AP.



Cvičenia sa konajú len niekoľko dní po tom, ako boli prerušené rokovania o oživení dohody o iránskom jadrovom programe, ktoré od konca novembra prebiehajú vo Viedni; zatiaľ nie je zrejmé, kedy sa obnovia. Podľa diplomatov iránski vyjednávači museli odísť do vlasti, aby sa poradili o ďalšom priebehu rozhovorov.



Irán od odstúpenia USA od predmetnej jadrovej dohody zintenzívnil vývoj svojho jadrového programu, čím znepokojil Izrael aj svojich ďalších regionálnych rivalov. Izrael sa Teheránu opakovane vyhráža jednostrannou vojenskou akciou, ktorá by eliminovala potenciálnu iránsku jadrovú hrozbu.



Veliteľ Revolučných gárd Gholám Alí Rašíd prisľúbil, že Irán na akúkoľvek vojenskú agresiu zo strany Izraela tvrdo zareaguje. Iránske sily podľa jeho slov "bezodkladne" zaútočia "na všetky základne, centrá, cesty a miesta", z ktorých by k agresii došlo. Dodal, že akékoľvek ohrozenie iránskych jadrových či vojenských základní zo strany Izraela by nebolo možné bez podpory USA.