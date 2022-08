Irán zadržal a neskôr prepustil americký námorný dron, tvrdí USA

Washington 30. augusta (TASR) - Loď Iránskych revolučných gárd zadržala v utorok v Perzskom zálive americké bezposádkové prieskumné plavidlo. Prepustili ho až po tom, čo na miesto incidentu zamierili americká vojenská loď a vrtuľník. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a AP.



"Toto konanie Iránskych revolučných gárd bolo nemiestne a v rozpore so správaním sa profesionálnych námorných síl," uviedol viceadmirál Brad Cooper, ktorý velí Ústrednému veliteľstvu námorných síl USA.



Velenie americkej piatej flotily, ktorá operuje v oblasti Perzského zálivu, uviedlo, že iránska podporná loď sa pokúsila odtiahnuť sedemmetrový americký námorný dron. Bezposádkové plavidlo vybavené senzormi a kamerami zbieralo v medzinárodných vodách navigačné a iné bližšie nešpecifikované údaje.



Na miesto incidentu bola vyslaná hliadkovacia loď USS Thunderbolt a z Bahrajnu odštartoval vrtuľník MH-60S Sea Hawk.



"V rámci našej odpovede sme dali jasne najavo, že ide o majetok americkej vlády, že operujeme v medzinárodných vodách, a že bez váhania zakročíme, ak to bude nevyhnutné," uviedol hovorca piatej flotily Timothy Hawkins.



To napokon "vyústilo do toho, že Iránske revolučné gardy odpojili lano vedúce k americkému dronu a oblasť o približne štyri hodiny neskôr opustili", uviedlo veliteľstvo piatej flotily.



"Americké námorné sily budú aj naďalej ostražité a budú lietať, plaviť sa a operovať všade tam, kde im to dovoľuje medzinárodné právo. Zároveň budú v tomto regióne podporovať medzinárodný poriadok založený na pravidlách," potvrdil viceadmirál Brad Cooper.



Napriek tomu, že incident sa podarilo vyriešiť bez použitia sily, napätie medzi Washingtonom a Teheránom ostáva vysoké aj kvôli neistému výsledku rokovaní o jadrovej dohode s Iránom, píše AP.