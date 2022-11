Irán zadržal ďalších Francúzov; celkovo je ich tam vo väzbe sedem

Paríž 12. novembra (TASR) - Francúzska ministerka zahraničných vecí Catherine Colonnová v sobotu informovala, že Irán zadržal ďalších dvoch francúzskych občanov, čím sa počet Francúzov väznených v Iráne zvýšil na sedem.



V rozhovore pre denník Le Parisien, z ktorého citovala agentúra AFP monitorovaná i agentúrou TASR, Colonnová uviedla, že obavy Paríža zo zadržiavania ďalších dvoch Francúzov sa po preverení dostupných informácií potvrdili.



Informovala, že absolvovala rozhovor so svojím iránskym rezortným kolegom, ktorý jej prisľúbil, že jeho krajina bude rešpektovať právo francúzskych občanov na prístup ku konzulárnej pomoci. "Očakávam, že sa to zrealizuje," dodala Colonnová.



Šéfka diplomacie v rozhovore pre Le Parisien súčasne zdôraznila, že Iránu treba naliehavo pripomenúť jeho medzinárodné záväzky. "Ak je jeho cieľom vydieranie, potom to nemôže fungovať," upozornila s tým, že Paríž žiada okamžité prepustenie svojich občanov.



Totožnosť dvoch nových zadržaných nie je známa, dodala AFP. Ďalšou francúzskou občiankou zadržiavanou v Iráne je vedkyňa Fariba Adelkhahová, zatknutá v júni roku 2019 a neskôr odsúdená na päť rokov väzenia za podkopávanie národnej bezpečnosti.



V iránskej väzbe je aj Benjamin Briere, zatknutý v máji 2020 a neskôr odsúdený na osem rokov a osem mesiacov väzenia za špionáž.



Obaja odsúdení Francúzi vznesené obvinenia odmietajú.



V máji tohto roku bola zadržaná aj predstaviteľka francúzskeho odborového zväzu učiteľov Cécile Kohlerová a jej partner Jacques Paris, ktorí boli obvinení zo snahy vyvolať v Iráne nepokoje počas štrajkov učiteľov.



Vo väzbe v Iráne sa ocitol aj "Francúz, ktorý prechádzal" Teheránom, uviedlo Francúzsko podľa AFP.



Francúzska vláda minulý mesiac odporučila svojim občanom, ktorí sa nachádzajú v Iráne, aby ho "čo najskôr opustili".



Iránom od septembra otriasajú protesty, ktoré vyvolala smrť mladej Kurdky Mahsy Amíníovej. Tá zomrela v policajnej väzbe, kam sa dostala po zatknutí mravnostnou políciou za údajné porušenie pravidiel obliekania a nosenia hidžábu.