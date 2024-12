Irán zadržal taliansku novinárku za údajné porušenie zákona

Teherán 30. decembra (TASR) - Irán v pondelok potvrdil, že polícia zadržala taliansku novinárku Ceciliu Salovú za "porušenie zákona", uviedli iránske médiá. Taliansko zadržanie novinárky označilo za neprijateľné. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Talianska občianka Cecilia Salová pricestovala do Iránu 13. decembra 2024 s novinárskymi vízami a 19. decembra 2024 bola zadržaná za porušenie zákonov Iránskej islamskej republiky," citovala tlačová agentúra IRNA vyhlásenie iránskeho ministerstva kultúry.



"V súčasnosti prebieha vyšetrovanie jej prípadu," dodalo ministerstvo, ktoré dohliada na zahraničných novinárov v Iráne a udeľuje im akreditáciu. Salovej podľa rezortu povolili konzulárnu pomoc a je v telefonickom kontakte so svojou rodinou.



Salová (29) je korešpondentka denníka Il Foglio a autorka podcastov. Podľa talianskeho ministerstva zahraničných vecí vykonávala v Iráne svoju novinársku prácu.



Novinárka naposledy 17. decembra uverejnila na sociálnej sieti X odkaz na podcast s názvom "Rozhovor o patriarcháte v Teheráne".



Chora Media, talianske vydavateľstvo podcastov, pre ktoré Salová pracuje, uviedlo, že novinárka odcestovala do Iránu na novinárske víza a do Ríma sa mala vrátiť 20. decembra.



Taliansko v piatok odsúdilo zadržanie novinárky a uviedlo, že ju zadržiavajú v teheránskej väznici Evin. Taliansky veľvyslanec v Teheráne ju navštívil, píše AFP. Šéf talianskej diplomacie Antonio Tajani v sobotu vyhlásil, že úsilie o oslobodenie Salovej je "komplikované". Kancelária talianskej premiérky Giorgie Meloniovej uviedla, že premiérka "pozorne sleduje túto zložitú kauzu".