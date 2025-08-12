< sekcia Zahraničie
Irán zadržal v júni počas vojny s Izraelom asi 21.000 podozrivých osôb
Iránsky policajný hovorca dodal, že počas tohto konfliktu zriadila polícia viac ako 1000 kontrolných stanovíšť po celej krajine.
Autor TASR
Teherán 12. augusta (TASR) - Iránska polícia zadržala počas júnovej 12-dňovej vojny s Izraelom 21.000 podozrivých osôb, informovali v utorok tamojšie štátne médiá s odvolaním sa na predstaviteľov policajných zložiek. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.
Podľa policajného hovorcu podozrivých nahlásili úradom samotní občania. „Zadržanie 21.000 podozrivých počas 12-dňovej vojny svedčí o vysokej informovanosti a účasti občanov na zaisťovaní bezpečnosti,“ citovala ho štátna televízia.
Hovorca nešpecifikoval, aké obvinenia môžu podozrivým hroziť. Uviedol však, že viac ako 260 z nich je podozrivých zo špionáže a ďalších 172 zadržali pre nelegálne filmovanie.
Konflikt medzi Iránom a Izraelom sa začal 13. júna leteckými útokmi Izraela na viaceré ciele v Iráne s deklarovaným cieľom zabrániť islamskej republike získať jadrovú zbraň. Izrael pri náletoch zabil vedúcich predstaviteľov ozbrojených síl aj niekoľko jadrových vedcov. Teherán odpovedal raketovými útokmi. Jednorazovým bombardovaním iránskych jadrových zariadení sa do vojny zapojili aj Spojené štáty. Po 12 dňoch americký prezident Donald Trump oznámil, že strany pristúpili na prímerie.
Iránsky policajný hovorca dodal, že počas tohto konfliktu zriadila polícia viac ako 1000 kontrolných stanovíšť po celej krajine.
AP pripomína, že utorkové správy sú prvé oficiálne údaje Teheránu o počte zadržaní počas vojny s Izraelom. Od konca júna v Iráne tiež popravili sedem mužov odsúdených za špionáž pre Izrael.
Podľa policajného hovorcu podozrivých nahlásili úradom samotní občania. „Zadržanie 21.000 podozrivých počas 12-dňovej vojny svedčí o vysokej informovanosti a účasti občanov na zaisťovaní bezpečnosti,“ citovala ho štátna televízia.
Hovorca nešpecifikoval, aké obvinenia môžu podozrivým hroziť. Uviedol však, že viac ako 260 z nich je podozrivých zo špionáže a ďalších 172 zadržali pre nelegálne filmovanie.
Konflikt medzi Iránom a Izraelom sa začal 13. júna leteckými útokmi Izraela na viaceré ciele v Iráne s deklarovaným cieľom zabrániť islamskej republike získať jadrovú zbraň. Izrael pri náletoch zabil vedúcich predstaviteľov ozbrojených síl aj niekoľko jadrových vedcov. Teherán odpovedal raketovými útokmi. Jednorazovým bombardovaním iránskych jadrových zariadení sa do vojny zapojili aj Spojené štáty. Po 12 dňoch americký prezident Donald Trump oznámil, že strany pristúpili na prímerie.
Iránsky policajný hovorca dodal, že počas tohto konfliktu zriadila polícia viac ako 1000 kontrolných stanovíšť po celej krajine.
AP pripomína, že utorkové správy sú prvé oficiálne údaje Teheránu o počte zadržaní počas vojny s Izraelom. Od konca júna v Iráne tiež popravili sedem mužov odsúdených za špionáž pre Izrael.