Irán zadržal v Ománskom zálive ropný tanker

Dubaj 27. apríla (TASR) – Iránske námorné sily zadržali vo štvrtok v Ománskom zálive ropný tanker plaviaci sa pod vlajkou Marshallových ostrovov. Najnovší incident na lodnej trase kľúčovej pre svetové dodávky ropy sa odohral v čase pokračujúceho napätia okolo jadrového programu Teheránu. TASR správu prevzala od agentúry AP.



Piata flotila námorných síl USA so základňou na Blízkom východe identifikovala zadržané plavidlo ako Advantage Sweet. Podľa portálu MarineTraffic.com smeroval z Kuvajtu do texaského Houstonu.



Loď vyslala núdzový signál v medzinárodných vodách v okamihu, keď ho iránske vojenské námorníctvo zadržalo, uviedla americká armáda. Postup Iránu je podľa nej v rozpore s medzinárodným právom a narúša bezpečnosť a stabilitu v regióne. "Irán by mal okamžite tento ropný tanker prepustiť," uviedla 5. flotila.



Iránska štátne médiá uviedli, že tanker zadržali po zrážke s iránskym plavidlom v stredu večer. Viacero členov jeho posádky je nezvestných. Nespresnili však, o akú loď malo ísť.



Zadržiavanie tankerov Iránom je súčasťou sporov okolo nukleárneho programu Teheránu od roku 2019, napísala AP. Poukázala na to, že pri predošlých incidentoch sa tvrdenia Iránu nepotvrdili a Teherán sa snaží zadržanie lodí využiť pri rokovaniach s inými krajinami.



Naposledy Irán zadržal dva grécke tankery v máji minulého roka. Prepustil ich v novembri.