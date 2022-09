Irán zadržal v súvislosti so smrťou Amíníovej novinárku a aktivistov

Teherán 23. septembra (TASR) - Iránske bezpečnostné zložky zatkli dvoch prominentných iránskych aktivistov a novinárku Nílúfar Hámediovú, ktorá zohrala kľúčovú úlohu pri odhalení prípadu Mahsy Amíníovej. Jej smrť vyvolala v krajine rozsiahle protesty. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



K ich zatknutie prišlo v čase, keď sa zintenzívnili protesty súvisiace s Amíníovou, ktorá bola vyhlásená za mŕtvu 16. septembra, teda tri dni po tom, čo ju zatkla teheránska mravnostná polícia. Pri zásahoch polície proti demonštrantom pritom podľa aktivistov zahynulo už najmenej 36 ľudí.



Jedným zo zatknutých aktivistkou je Mádžid Tavákoli, ktorého iránska polícia v posledných rokoch zadržala už niekoľkokrát. Tavákoliho napríklad zatkli aj po sporných voľbách v roku 2009.



Druhý zadržaný aktivista je Hosejn Ronaki, ktorý v čase, keď prišla do jeho domu polícia, poskytoval interview pre kanál Iran International, ktorý sídli v Londýne. Na videu, ktorý tento kanál zverejnil, je možné vidieť znepokojeného Ronakiho, ktorý trvá na pokračovaní rozhovoru.



Iran International tiež uviedol, že Ronakimu, ktorý bojuje za slobodu prejavu a prispieva aj do denníka The Washington Post, sa podarilo vyhnúť zatknutiu, keď unikol z parkoviska pri svojej bytovke. Neskôr zverejnil videoodkaz z neznámeho miesta.



Medzičasom bola tiež zadržaná teheránska novinárka Nílúfar Hámediová. Tá navštívila nemocnicu, v ktorej ležala v kóme Amíníová, a pomohla odhaliť prípad jej smrti. Oznámil to denník Šark, pre ktorý novinárka pracuje.



Tento týždeň pritom iránska polícia zadržala aj fotoreportérku Jaldu Moajeríovú, ktorá pokrývala protesty v Teheráne, uviedol vo štvrtok Medzinárodný Výbor na ochranu novinárov (VON).



"Iránske úrady musia okamžite prepustiť všetkých novinárov zadržaných, pretože pokrývali smrť Mahsy Amíníovej a protesty, ktoré po nej nasledovali," uviedol koordinátor VON pre Blízky východ a severnú Afriku.