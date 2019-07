Zadržanie britského tankera bolo podľa Iránu recipročným krokom

Rada strážcov, ktorá je hlavným ústavným dozorným orgánom, sa zriedka vyslovuje k štátnym záležitostiam. Ak tak však urobí, je to vnímané ako vyjadrenie názoru najvyššieho vodcu ajatolláha Chameneího.

Teherán 20. júla (TASR) - Iránska vplyvná Rada strážcov v sobotu vyhlásila, že zadržanie britského ropného tankera v strategickom Hormuzskom prielive bolo reakciou na účasť Británie na zachytení iránskeho supertankera pri Gibraltáre pred dvoma týždňami. Informovala o tom agentúra AP.



Hovorca rady Abbás Alí Kadchodáí podľa iránskej polooficiálnej agentúry Fars povedal, že "pravidlo recipročného konania je dobre známe v medzinárodnom práve". Kroky Iránu "proti nelegálnej ekonomickej vojne a zadržaniu ropných tankerov sú prípadom (uplatnenia) tohto pravidla a sú založené na medzinárodných právach".



Rada strážcov, ktorá je hlavným ústavným dozorným orgánom, sa zriedka vyslovuje k štátnym záležitostiam. Ak tak však urobí, je to vnímané ako vyjadrenie názoru najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího, s ktorým rada úzko spolupracuje a ktorý má v Iráne posledné slovo vo všetkých štátnych záležitostiach, píše AP.



Voľný pohyb lodnej dopravy cez Hormuzský prieliv má medzinárodný význam, pretože cez túto vodnú cestu prechádza pätina všetkého celosvetového vývozu ropy, približuje agentúra.



Britský minister zahraničných vecí Jeremy Hunt v sobotu vyhlásil, že zadržanie ropného tankera plaviaceho sa pod britskou vlajkou Iránom naznačuje možné vydanie sa Teheránu na "nebezpečnú cestu". Nemecko a Francúzsko medzitým vyzvali Irán, aby tanker okamžite prepustil.



Iránske Revolučné gardy v piatok oznámili, že v Hormuzskom prielive zadržali ropný tanker Stena Impero, ktorý sa plaví pod britskou vlajkou a ktorý vlastní švédsky lodný gigant Stena Bulk. Ako dôvod uviedli porušenie medzinárodných predpisov námornej dopravy.



V sobotu ráno úrady v juhoiránskej provincii Hormozgán spresnili, že tanker sa plavil do Saudskej Arábie, keď sa zrazil s iránskou rybárskou loďou, pričom ignoroval jej tiesňové volanie. Údajný incident úrady vyšetrujú, tanker medzičasom zakotvili pred prístavom Bandar Abbás. Tanker má 23 členov posádky, žiaden z nich nie je z Británie.



Krátko pred piatkovým oznámením z Iránu súd v Gibraltáre, britskom zámorskom území, rozhodol, že iránsky tanker Grace 1 zastavený pre podozrenie z porušenia sankcií prevozom ropy do Sýrie môže byť zadržiavaný ďalších 30 dní.