Irán: Zadržaný britský manželský pár obvinili zo špionáže

Londýn/Teherán 18. februára (TASR) - Dvoch britských občanov zadržaných v Iráne obvinili zo špionáže, informoval v utorok spravodajský portál iránskej justície Mizan. Podľa neho boli napojení na spravodajské služby. TASR o tom píše na základe správ agentúr Reuters, AFP a webu televízie Sky News.



"Zadržané osoby vstúpili do krajiny ako turisti a zbierali informácie vo viacerých provinciách krajiny," uviedol Mizan bez ďalších podrobností. Podľa iránskeho portálu "spolupracovali s tajnými inštitúciami napojenými na spravodajské služby nepriateľských západných krajín".



Médiá v Spojenom kráľovstve a britské ministerstvo zahraničných vecí informovali, že ide o manželský pár Craiga a Lindsay Foremanovcov. Ich rodina vyhlásila, že spolupracuje s príslušnými orgánmi s cieľom zabezpečiť, aby sa mali dobre a aby sa bezpečne vrátili domov.



Podľa Sky News manželov vo veku asi 50 rokov iránske úrady zadržali v januári, no tamojší predstavitelia o tom informovali až minulý týždeň v stredu. Krajinu navštívili v rámci cesty okolo sveta, ktorú chceli zakončiť v Austrálii, dodala televízia.



Britské ministerstvo zahraničných vecí varuje svojich občanov, že v prípade cesty do Iránu im hrozí "zadržanie (alebo) trest smrti". Manželom Spojené kráľovstvo po zadržaní poskytuje konzulárnu podporu a je v kontakte aj s miestnymi orgánmi.



Irán v posledných rokoch zadržal desiatky cudzincov, väčšinou na základe obvinení zo špionáže a bezpečnostných dôvodov, pripomína Reuters. Kritici obviňujú Teherán, že drží cudzincov ako politických rukojemníkov, no ten všetky obvinenia popiera.