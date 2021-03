Zaghariová-Ratcliffová je na slobode, o týždeň opäť pôjde pred súd

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Michal Svítok

Teherán 7. marca (TASR) - Iránske úrady v nedeľu prepustili na slobodu britsko-iránsku humanitárnu pracovníčku Nazanin Zaghariovú-Ratcliffovú. Podľa agentúry Reuters to uviedol jej právnik Hodždžat Kermaní.Zaghariovú-Ratcliffovú v apríli roku 2016 zadržali v Iráne a neskôr ju odsúdili na päťročné väzenie za údajný pokus o zvrhnutie tamojšej vlády. Žena s iránsko-britským občianstvom do svojho zadržania pôsobila v Londýne ako projektová koordinátorka charitatívnej nadácie Thomson Reuters Foundation. Zaghariová-Ratcliffová i spomínaná nadácia všetky obvinenia odmietali.V marci minulého roku bola Zaghariová-Ratcliffová prepustená z väzenia v reakcii na obavy z rozšírenia vírusovej choroby COVID-19 v iránskych väzniciach. Jej pohyb bol však obmedzený - dostala elektornický monitorovací náramok - a bolo jej zakázané opustiť krajinu.Jej právnik v nedeľu pripomenul, že jeho mandantku vlani "", pričom posledný rok "Nateraz nie je jasné, či Zaghariová-Ratcliffová môže odcestovať z Iránu. Podľa Kermaního je na budúci týždeň naplánované jej vypočutie v inej kauze, a to pred teheránskym revolučným súdom.Podľa britskej poslankyne Tulip Siddiqovej bola Zaghariová-Ratcliffová pred súd predvolaná na budúcu nedeľu.Vo svojom oznámení na sociálnej sieti Twitter poslankyňa uviedla, že prvé kroky Zaghariovej-Ratcliffovej na slobode budú údajne viesť k jej starej mame.Británia v nedeľu vyzvala Irán, aby po oficiálnom ukončení päťročného trestu prepustil Zaghariovú-Ratcliffovú na slobodu.Minister zahraničných vecí Dominic Raab vo svojom vyhlásení na sociálnej sieti Twitter napísal že Británia víta sňatie monitorovacieho zariadenia z členku Zaghariovej-Ratcliffovej, "".Zdôraznil, že tejto britskej občianske iránskeho pôvodu musí Irán umožniť čo najrýchlejší návrat do Spojeného kráľovstva, aby znovu mohla byť so svojou rodinou.