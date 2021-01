Irán zakázal dovoz západných vakcín proti koronavírusu

Teherán 8. januára (TASR) - Irán zakázal dovoz vakcín proti novému koronavírusu z Británie a USA vyrobených americko-nemeckým konzorciom Pfizer-BioNTech a britsko-švédskou spoločnosťou AstraZeneca. Oznámil to v piatok najvyšší duchovný vodca Iránu ajatolláh Alí Chameneí, píšu agentúry AP a Reuters.



"Keby boli Američania schopní vyrobiť vakcínu, v súvislosti s pandémiou by vo vlastnej krajine nečelili takému fiasku," povedal Chameneí v televíznom príhovore odkazujúc na počty obetí pandémie v USA a Británii.



Dodal, že v tomto smere nedôveruje ani voči Francúzsku, a to pre škandál súvisiaci s distribúciou kontaminovanej krvi z 80. a 90. rokov, uviedla agentúra Reuters.



Podľa Chameneího môže Irán dovážať vakcíny z iných "bezpečných" miest. Podporil tiež úsilie Iránu o výrobu vlastnej vakcíny. V tejto islamskej republike začali s jej testovaním na ľuďoch vlani v decembri. Očakáva sa, že na tamojší trh sa dostane na jar tohto roku.



Irán sa aj napriek sankciám pokúša získať dodávky vakcíny proti koronavírusu prostredníctvom svojej účasti v programe COVAX, ktorého cieľom je zaistiť prístup k očkovacím látkam proti chorobe COVID-19 aj chudobnejším krajinám. Medzinárodné banky a finančné inštitúcie sa totiž zdráhajú rokovať s Iránom zo strachu pred americkými sankciami.



Napätie medzi Washingtonom a Teheránom sa stupňuje odvtedy, ako americký prezident Donald Trump v roku 2018 jednostranne stiahol USA z tzv. jadrovej dohody svetových veľmocí s Iránom. Zároveň obnovil tvrdé sankcie voči Teheránu, čo tamojšia vláda považuje za stratégiu vyvíjania "maximálneho nátlaku".



Agentúra AP s odvolaním na iránske médiá koncom decembra informovala, že skupina amerických filantropov, ktorých totožnosť nie je známa, plánuje v najbližších týždňoch poslať do Iránu 150.000 dávok vakcíny proti koronavírusu od konzorcia Pfizer/BioNTech.



V Iráne - pandémiou najviac zasiahnutej krajine na Blízkom východe - od začiatku pandémie evidujú viac ako 1,2 milióna infikovaných a vyše 55.000 úmrtí spojených s ochorením COVID-19.