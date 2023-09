Irán zakázal inšpektorom MAAE monitorovať svoj jadrový program

Viedeň 17. septembra (TASR) – Dozorná agentúra OSN v sobotu ostro kritizovala Irán za to, že viacerým jej inšpektorom zakázal monitorovať sporný jadrový program islamskej republiky. TASR o tom informuje podľa agentúry AP.



Irán má dlhodobo napäté vzťahy s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (MAAE), ktorá monitoruje jeho jadrový program. Západné krajiny Teherán dlho podozrievajú, že zámerom tohto programu je časom vyvinúť nukleárnu zbraň. Irán tvrdí, že ide o výlučne mierový projekt.



Generálny riaditeľ MAAE Rafael Grossi uviedol, že Irán odobral akreditáciu celkovo asi tretine z "najskúsenejších inšpektorov agentúry" pracujúcich na monitorovaní iránskeho programu. Presné počty neposkytol. Odsúdil to však ako neprimeraný a bezprecedentný jednostranný krok.



"Bez účinnej spolupráce sa nebude dať dosiahnuť dôvera," doplnil Grossi s tým, že bez zmienených inšpektorov nebude jeho agentúra môcť poskytnúť hodnoverné uistenia, že jadrový materiál a aktivity v Iráne majú mierové účely.



Iránske ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že ide o reakciu na údajnú snahu USA a troch európskych krajín zneužiť MAAE na vlastné politické ciele.



Spojené štáty, Británia, Francúzsko a Nemecko tento týždeň na zasadnutí Rady guvernérov MAAE vo Viedni kritizovali Irán v spoločnom stanovisku, v ktorom Teherán vyzvali, aby posilnil spoluprácu s agentúrou.



Británia, Francúzsko a Nemecko tiež vo štvrtok uviedli, že podporujú zachovanie sankcií voči Iránu súvisiacich s jeho jadrovým a raketovým programom.



MAAE tento mesiac oznámila, že Irán spomalil proces obohacovania uránu na úroveň, ktorá by takmer postačovala na výrobu zbraní. Bolo to vnímané ako známka toho, že Irán chce znížiť napätie vo vzťahoch s USA. Obe krajiny rokujú o výmene väzňov a uvoľnení miliárd dolárov iránskeho majetku zmrazeného v Južnej Kórei.