Irán zakázal osobám s dvojakým občianstvom kandidovať do parlamentu

Teherán 22. mája (TASR) - Iránci, ktorí majú aj občianstvo druhého štátu, už podľa nového zákona nebudú môcť kandidovať do parlamentu, informovala v pondelok agentúra DPA.



Zákaz vykonávať funkciu zákonodarcu bude mať aj každý, kto má trvalý pobyt v inej krajine.



DPA s odvolaním sa na správy štátnej tlačovej agentúry IRNA dodala, že zákon s takýmito ustanoveniami prijali iránski zákonodarcovia uplynulú nedeľu. Cieľom týchto úprav je údajne zabrániť možným konfliktom záujmov.



Podobný návrh zákona bol prijatý aj v roku 2020 a stanovuje, že právo kandidovať za prezidenta majú iba osoby s iránskym občianstvom.



Diskusiu o lojalite ľudí s dvojakým občianstvom vyvolala nedávna poprava bývalého vysokopostaveného predstaviteľa iránskeho ministerstva obrany Alího Rezáha Akbárího, ktorý bol stíhaný na základe podozrenia zo špionáže. Akbárí - občan Iránu i Británie - bol z nej usvedčený a odsúdený na trest smrti.



V zahraničí v súčasnosti žijú milióny Iráncov: po islamistickom prevrate v roku 1979 totiž mnohí obyvatelia krajiny emigrovali do Európy, USA alebo Kanady. V nasledujúcich desaťročiach sa mnoho iránskych občanov sa presťahovalo do zahraničia za prácou, štúdiom alebo z dôvodov politického prenasledovania.