Irán zakázal vstup do lesov po požiari v lokalite zapísanej v UNESCO
Autor TASR
Teherán 26. novembra (TASR) - Iránske úrady vydali dočasný zákaz vstupu verejnosti do väčšiny lesných oblastí krajiny, informovali v stredu miestne médiá. Dôvodom je nedávny požiar, ktorý sa v iránskych lesoch rýchlo šíril v dôsledku veľkého sucha, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
Začiatkom novembra vypukol v severoiránskych hyrkánskych lesoch, lokalite zapísanej na Zozname svetového dedičstva UNESCO, požiar, ktorý sa po niekoľkých dňoch podarilo dostať pod kontrolu. Podľa iránskych médií sa však 15. novembra opäť rozhorel a následne sa ďalej šíril v dôsledku silného vetra a nezvyčajne silného sucha.
Požiar sa do utorka z veľkej časti podarilo dostať pod kontrolu, ale operácie na jeho úplné uhasenie stále pokračujú, informovali iránske médiá. Irán pri hasení požiadal aj o zahraničnú pomoc.
Podľa tlačovej agentúry Tasním požiar údajne založili poľovníci v skalnatej oblasti Elít v provincii Mázandarán na severe Iránu. Úrady doposiaľ nezverejnili informácie o rozsahu škôd ani o spálenej ploche.
„Informovali sme provincie, aby vydali zákaz vstupu do lesných oblastí mimo chránených zón a parkov pred príchodom jesenných dažďov, aby sa predišlo podobným incidentom,“ uviedol veliteľ jednotky zodpovednej za ochranu lesov pre AFP.
Oheň pustoší hyrkánske lesy – pás listnatých a zmiešaných lesov, ktoré sa tiahnu 1000 kilometrov pozdĺž brehov Kaspického mora a severných svahov pohoria Alborz až do Azerbajdžanu. Tento prales je domovom ohrozeného perzského leoparda, ako aj medveďa hnedého a iných veľkých dravcov. Okrem toho tam rastie veľké množstvo vzácnych a endemických druhov stromov a ohrozených rastlín.
Les je mimoriadne dôležitý pre svoj vek, ktorý sa odhaduje na 25 až 50 miliónov rokov, a svoju biodiverzitu s viac ako 3200 druhmi rastlín. V roku 2019 ho zaradili na Zoznam svetového dedičstva UNESCO.
