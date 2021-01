Irán zakáže zahraničným firmám testovať vakcíny na svojich občanoch

Teherán 9. januára (TASR) - Irán zakáže medzinárodným spoločnostiam testovať vakcíny proti ochoreniu COVID-19 na svojich občanoch. Povedal to v sobotu iránsky prezident Hasan Rúhání, informovala agentúra Reuters.



Vyhlásenie Rúháního prišlo deň po tom, čo najvyšší duchovný vodca Iránu ajatolláh Alí Chameneí oznámil, že Irán zakáže dovoz vakcín z Británie a USA vyrobených americko-nemeckým konzorciom Pfizer-BioNTech a britsko-švédskou spoločnosťou AstraZeneca. Chameneí to v piatok zdôvodnil tým, že USA a Británia nie sú dôveryhodné a podľa jeho slov zrejme šíria infekciu do ďalších krajín. Zdôraznil pritom, že ak by boli tieto očkovacie látky účinné, nemali by Američania tisíce koronavírusových obetí za deň.



Zároveň dodal, že Irán si zaistí vakcíny z iných, bezpečnejších miest. Spojencami Iránu sú Čína aj Rusko, ktoré taktiež vyvinuli vlastné vakcíny proti koronavírusu, pripomína Reuters.



"Zahraničné spoločnosti nám chceli dať vakcíny, aby ich mohli testovať na Iráncoch. Avšak ministerstvo zdravotníctva tomu zabránilo," uviedol Rúhání v televíznom prejave bez ďalších podrobností. "Firmy vyrábajúce vakcíny ich nebudú testovať na našich ľuďoch," dodal s tým, že Irán nakúpi iné, bezpečné zahraničné vakcíny.



Irán sa aj napriek sankciám pokúša získať dodávky vakcíny proti koronavírusu prostredníctvom svojej účasti v programe COVAX, ktorého cieľom je zaistiť prístup k očkovacím látkam proti chorobe COVID-19 aj chudobnejším krajinám. Medzinárodné banky a finančné inštitúcie sa totiž zdráhajú rokovať s Iránom zo strachu pred americkými sankciami.



Irán je pandémiou najviac zasiahnutou krajinou na Blízkom východe.