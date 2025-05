Irán zamietol obvinenia zo spoluúčasti na útoku na izraelskú ambasádu

Teherán/Londýn 8. mája (TASR) - Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí vo štvrtok odmietol obvinenia, že Teherán bol zapojený do sprisahania s cieľom zaútočiť na izraelské veľvyslanectvo v Londýne. Britská polícia minulý týždeň zadržala sedem iránskych občanov pre podozrenie z „teroristických trestných činov“, ktoré podľa britských novín The Times mali súvisieť s izraelskou ambasádou. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.



„Irán bez akýchkoľvek pochybností kategoricky odmieta akúkoľvek účasť na takýchto akciách a potvrdzuje, že sme neboli informovaní o žiadnych obvineniach prostredníctvom riadnych diplomatických kanálov,“ uviedol Arákčí v príspevku na platforme X.



„Irán vyzval Spojené kráľovstvo, aby sa zapojilo, aby sme mohli pomôcť pri akomkoľvek vyšetrovaní dôveryhodných obvinení... Irán je pripravený zapojiť sa, aby objasnil, čo sa skutočne stalo,“ dodal šéf iránskeho rezortu diplomacie.



Britská polícia minulý týždeň v nedeľu vyhlásila, že zadržala v dvoch samostatných prípadoch sedem iránskych občanov pre podozrenie z prípravy teroristického činu a z trestného činu proti národnej bezpečnosti.



Noviny The Times podľa AFP uviedli, že cieľom plánovaného útoku bolo izraelské veľvyslanectvo v Londýne. Vládni predstavitelia sa k týmto tvrdeniam nevyjadrili.