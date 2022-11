Irán: Západ nemá morálny kredit na to, aby kritizoval Teherán

Ženeva 24. novembra (TASR) - Irán vo štvrtok kritizoval západné krajiny, ktoré v súvislosti so zásahmi Teheránu proti demonštrantom vyzvali na mimoriadnu schôdzku Rady OSN pre ľudské práva (UNHRC). Podľa Iránu týmto štátom "chýba morálny kredit" na to, aby mohli kritizovať Teherán, informuje TASR s odvolaním sa na správu agentúry AFP.



Spojené štáty a európske krajiny, ktoré presadzovali štvrtkové mimoriadne zasadanie rady, "nemajú morálny kredit na to, aby iným kázali o ľudských právach a požadovali mimoriadne zasadanie o Iráne", povedala v Ženeve námestníčka iránskeho viceprezidenta zodpovedná za záležitosti žien a rodinné záležitosti Chadídže Karímíová.



Na ukončenie "zbytočného" použitia sily proti demonštrantom v Iráne vyzval vo štvrtok na mimoriadnom zasadaní Rady OSN pre ľudské práva (UNHRC) vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk.



Podľa OSN prišlo od začiatku protestov o život 300 ľudí, medzi nimi aj 40 detí. Nórska ľudskoprávna organizácia Iran Human Rights (IHR) odhaduje, že obetí by mohlo byť celkovo aj viac než 370.