Irán: Zareagujeme na nové sankcie Británie, Nemecka a Francúzska

Teherán 11. septembra (TASR) - Iránske ministerstvo zahraničných vecí v utorok večer prisľúbilo odvetu za nové sankcie Británie, Nemecka a Francúzska uvalené na Teherán za dodávku balistických rakiet do Ruska. Informuje o tom TASR podľa stredajšej správy agentúry AFP.



"Toto konanie troch európskych krajín je pokračovaním nepriateľskej politiky Západu a hospodárskeho terorizmu voči iránskemu ľudu, ktoré bude čeliť primeraným a proporcionálnym opatreniam Iránskej islamskej republiky," povedal hovorca iránskej diplomacie Násir Kanaání.



Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v utorok uviedol, že Rusko dostalo od Iránu balistické rakety, ktoré pravdepodobne v priebehu niekoľkých týždňov použije na Ukrajine. Šéf americkej diplomacie pritom varoval, že spolupráca medzi Moskvou a Teheránom ohrozuje širšiu európsku bezpečnosť.



Washington, Londýn, Berlín a Paríž v priebehu utorka oznámili v tejto súvislosti aj nové sankcie voči Iránu. Sankčné opatrenia európskych krajín sa týkajú iránskej spoločnosti Iran Air, ako aj jednotlivcov obvinených za dodávanie zbraní do Ruska.



Teherán tvrdenia o dodávke balistických striel do Ruska poprel a označil ich za "škaredú propagandu", ktorej cieľom je zakryť západnú podporu pre Izrael.