< sekcia Zahraničie
Irán zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 4,3
Otrasy pocítili v regióne Geraš asi 350 kilometrov juhovýchodne od hlavného mesta provincie Fárs Širázu.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Teherán 3. marca (TASR) - Zemetrasenie s magnitúdou 4,3 v utorok ráno zasiahlo provinciu Fárs na juhu Iránu. Informovala o tom americká geologická služba USGS, píše TASR.
Otrasy pocítili v regióne Geraš asi 350 kilometrov juhovýchodne od hlavného mesta provincie Fárs Širázu. Epicentrum zemetrasenia bolo podľa USGS v hĺbke približne desať kilometrov.
Otrasy pocítili v regióne Geraš asi 350 kilometrov juhovýchodne od hlavného mesta provincie Fárs Širázu. Epicentrum zemetrasenia bolo podľa USGS v hĺbke približne desať kilometrov.