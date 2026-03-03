Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Irán zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 4,3

Útok na Irán. Foto: TASR/AP

Otrasy pocítili v regióne Geraš asi 350 kilometrov juhovýchodne od hlavného mesta provincie Fárs Širázu.

Autor TASR
Teherán 3. marca (TASR) - Zemetrasenie s magnitúdou 4,3 v utorok ráno zasiahlo provinciu Fárs na juhu Iránu. Informovala o tom americká geologická služba USGS, píše TASR.

Otrasy pocítili v regióne Geraš asi 350 kilometrov juhovýchodne od hlavného mesta provincie Fárs Širázu. Epicentrum zemetrasenia bolo podľa USGS v hĺbke približne desať kilometrov.
