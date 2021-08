Chameneí: Zastavenie šírenia koronavírusu je naliehavou prioritou

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Teherán 11. augusta (TASR) - Najvyšší iránsky duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí v stredu uviedol, že zastavenie šírenia ochorenia COVID-19 je "" prioritou. Zároveň vyzval na zvýšenie dovozu i výroby vakcín proti koronavírusu po rekordnom náraste počtu úmrtí a infekcií v Iráne, uviedla agentúra AFP.Nové prípady nákazy koronavírusom i súvisiace úmrtia počas uplynulých týždňov v Iráne výrazne stúpli. Miestni predstavitelia to označili za "" pandémie vyvolanú vysoko nákazlivým koronavírusovým variantom delta." povedal Chameneí v televíznom príhovore zameranom na pandémiu. Rekordný počet obetí označil za "".Irán je pandémiou najhoršie zasiahnutou krajinou na Blízkom východe. Doposiaľ tam zaznamenali viac ako 95.600 úmrtí a vyše 4,2 milióna prípadov nákazy, pričom predstavitelia rezortu zdravotníctva priznávajú, že oficiálne počty sú nižšie než skutočné.Za uplynulých 24 hodín zaznamenali v Iráne 42.541 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus, čo je najviac od začiatku pandémie.Táto krajina vkladala nádeje do očkovania, vakcinačná kampaň však prebieha pomalšie, než sa očakávalo. V dôsledku sankcií zo strany USA je totiž pre Irán ťažké prevádzať peniaze do zahraničia.Miestne úrady schválili núdzové použitie dvoch lokálne vyrábaných vakcín COVIran a Barekat, čo však nestačí. Podľa informácií iránskeho ministerstva zdravotníctva sa používajú aj vakcíny Sputnik V (Rusko), Sinopharm (Čína), Bharat (India) a AstraZeneca/Oxfrod.Samotný Chameneí 24. júla dostal druhú dávku vakcíny Barekat, uviedol jeho úrad. Najvyšší iránsky duchovný vodca ešte v januári zakázal využitie očkovacích látok vyrobených v Spojených štátoch a Británii, pričom ich nazval "".Prvú dávku vakcíny dostalo v Iráne viac ako 13,8 milióna ľudí, aj druhú však iba 3,7 milióna.