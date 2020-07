Irán zastavil plánované popravy troch demonštrantov

Teherán 19. júla (TASR) - Irán zastavil popravy troch mladých iránskych demonštrantov, ktorých zatkli v novembri 2019 počas protivládnych protestov v krajine. Oznámil to právnik jedného z demonštrantov, ktorého citovala agentúra AFP.



"Podali sme na najvyšší súd žiadosť (o nové súdne konanie) a on nám ju schválil. Dúfam, že rozsudok bude zrušený," uviedol v nedeľu právnik Bábak Paknía.



Už v sobotu hovorca iránskej vlády Alí Rabíí vyjadril nádej, že trest smrti pre troch mladých iránskych demonštrantov zrušia v reakcii na protesty na sociálnych sieťach. Úrady by podľa jeho vyjadrení mali brať do úvahy "rozsiahlu a zároveň súcitnú" reakciu občanov.



Trojicu mladých mužov zatkli v novembri 2019 počas protivládnych protestov v Iráne. Ľudskoprávna organizácia Amnesty International označila súdne procesy, ktoré viedli k trestom smrti, za nespravodlivé.



Iránske ministerstvo spravodlivosti ešte v utorok 14. júla oznámilo, že najvyšší súd trojici mužov potvrdil rozsudky smrti. Milióny Iráncov proti týmto rozsudkom protestovali na sociálnych sieťach.



K protestom sa pripojilo viacero známych osobností, medzi nimi aj americký prezident Donald Trump.



Hovorca iránskeho ministerstva spravodlivosti kritiku v súvislosti s rozsudkami odmietol a povedal, že muži boli vedúce osobnosti gangov. Údajne podpálili množstvo budov a poškodili aj dopravnú infraštruktúru.



Minuloročné protesty v Iráne vypukli 15. novembra 2019 po oznámení zvýšenia cien pohonných hmôt. Nepokoje sa rozšírili do najmenej 40 miest krajiny.