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Irán zastavil v Hormuzskom prielive šesť lodí

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Deti sa brodia vo vode s kotviacimi nákladnými loďami v pozadí a rybárom neďaleko v Hormuzskom prielive pri Bandar Abbás v Iráne, utorok 30. júna 2026. Foto: TASR/AP

V nedeľu iránske médiá informovali o explózii ropného tankera v Hormuzskom prielive, ku ktorej došlo po jeho náraze na námornú mínu.

Autor TASR
Teherán 27. júla (TASR) - Námorníctvo iránskych Revolučných gárd zastavilo v noci na pondelok šesť plavidiel, ktoré sa pokúsili preplávať Hormuzský prieliv trasou, ktorú neschválili iránske orgány. S odvolaním sa na iránsku televíziu o tom informovala agentúra AFP, píše TASR.

„Minulú noc Zbor islamských revolučných gárd zastavil šesť plavidiel, ktoré sa snažili prejsť inou trasou, než je tá, ktorá je určená a pomocou varovných výstrelov ich otočil späť,“ uviedla televízia islamskej republiky.

Ešte pred touto správou televízia informovala, že jedno plavidlo bolo zapojené do „incidentu,“ pričom podrobnosti neuviedla.

Gardy v sobotu oznámili, že varovnými výstrelmi zastavili štyri plavidlá snažiace sa preplávať cez južnú časť strategickej vodnej trasy.

Hormuzský prieliv, spájajúci Perzský záliv s Arabským morom, má kľúčovú úlohu v celosvetovom obchode s energetickými surovinami. Teherán požaduje od obchodných lodí dodržiavanie trasy, ktorú cez prieliv stanovil, pričom si nárokuje kontrolu nad touto morskou úžinou.

V nedeľu iránske médiá informovali o explózii ropného tankera v Hormuzskom prielive, ku ktorej došlo po jeho náraze na námornú mínu. Tanker podľa nich predtým opustil trasu v tejto strategickej morskej úžine určenú Iránom, navyše mal vypnutý radarový systém.
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