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Irán zastavil v Hormuzskom prielive šesť lodí
V nedeľu iránske médiá informovali o explózii ropného tankera v Hormuzskom prielive, ku ktorej došlo po jeho náraze na námornú mínu.
Autor TASR
Teherán 27. júla (TASR) - Námorníctvo iránskych Revolučných gárd zastavilo v noci na pondelok šesť plavidiel, ktoré sa pokúsili preplávať Hormuzský prieliv trasou, ktorú neschválili iránske orgány. S odvolaním sa na iránsku televíziu o tom informovala agentúra AFP, píše TASR.
„Minulú noc Zbor islamských revolučných gárd zastavil šesť plavidiel, ktoré sa snažili prejsť inou trasou, než je tá, ktorá je určená a pomocou varovných výstrelov ich otočil späť,“ uviedla televízia islamskej republiky.
Ešte pred touto správou televízia informovala, že jedno plavidlo bolo zapojené do „incidentu,“ pričom podrobnosti neuviedla.
Gardy v sobotu oznámili, že varovnými výstrelmi zastavili štyri plavidlá snažiace sa preplávať cez južnú časť strategickej vodnej trasy.
Hormuzský prieliv, spájajúci Perzský záliv s Arabským morom, má kľúčovú úlohu v celosvetovom obchode s energetickými surovinami. Teherán požaduje od obchodných lodí dodržiavanie trasy, ktorú cez prieliv stanovil, pričom si nárokuje kontrolu nad touto morskou úžinou.
V nedeľu iránske médiá informovali o explózii ropného tankera v Hormuzskom prielive, ku ktorej došlo po jeho náraze na námornú mínu. Tanker podľa nich predtým opustil trasu v tejto strategickej morskej úžine určenú Iránom, navyše mal vypnutý radarový systém.
„Minulú noc Zbor islamských revolučných gárd zastavil šesť plavidiel, ktoré sa snažili prejsť inou trasou, než je tá, ktorá je určená a pomocou varovných výstrelov ich otočil späť,“ uviedla televízia islamskej republiky.
Ešte pred touto správou televízia informovala, že jedno plavidlo bolo zapojené do „incidentu,“ pričom podrobnosti neuviedla.
Gardy v sobotu oznámili, že varovnými výstrelmi zastavili štyri plavidlá snažiace sa preplávať cez južnú časť strategickej vodnej trasy.
Hormuzský prieliv, spájajúci Perzský záliv s Arabským morom, má kľúčovú úlohu v celosvetovom obchode s energetickými surovinami. Teherán požaduje od obchodných lodí dodržiavanie trasy, ktorú cez prieliv stanovil, pričom si nárokuje kontrolu nad touto morskou úžinou.
V nedeľu iránske médiá informovali o explózii ropného tankera v Hormuzskom prielive, ku ktorej došlo po jeho náraze na námornú mínu. Tanker podľa nich predtým opustil trasu v tejto strategickej morskej úžine určenú Iránom, navyše mal vypnutý radarový systém.