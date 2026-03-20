Irán: Zástupcovia Izraela a USA nie sú v bezpečí ani počas dovoleniek
Sledujeme vašich zbabelých predstaviteľov a veliteľov, pilotov a bezohľadných vojakov, uviedol vo vyhlásení hovorca iránskych ozbrojených síl Abolfazl Šekarčí.
Autor TASR
Teherán 20. marca (TASR) - Iránska armáda v piatok varovala izraelských a amerických predstaviteľov, že „parky, rekreačné oblasti a turistické destinácie“ po celom svete nie sú bezpečné pre nepriateľov Teheránu. TASR o tom píše podľa agentúry AP.
„Sledujeme vašich zbabelých predstaviteľov a veliteľov, pilotov a bezohľadných vojakov,“ uviedol vo vyhlásení hovorca iránskych ozbrojených síl Abolfazl Šekarčí. „Odteraz, na základe informácií, ktoré o vás máme, už pre vás nebudú bezpečné ani parky, rekreačné oblasti a turistické destinácie kdekoľvek na svete,“ zdôraznil.
Jeho vyjadrenie podľa AP potvrdzuje obavy analytikov, že Irán by mohol pripravovať rôzne formy útokov na zahraničných predstaviteľov mimo územia Blízkeho východu s cieľom zvýšiť tlak na Izrael a Spojené štáty.
