Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 3. marec 2026Meniny má Bohumil, Bohumila
< sekcia Zahraničie

Irán zatiaľ vylučuje akékoľvek rokovania s USA

.
Izraelskí záchranári a vojaci skúmajú zničenú obytnú budovu po odvetnom raketovom útoku Iránu v meste Ramat Gan, v centrálnom Izraeli 3. marca 2026. Iránske Revolučné gardy počas štvrtého dňa konfliktu na Blízkom východe v utorok varovali, že spustia intenzívnejšie útoky na Spojené štáty a Izrael. Iránska armáda krátko predtým oznámila, že jej sily podnikli ďalšie útoky na ciele oboch krajín v regióne. Foto: TASR/AP

Posledné kolo nepriamych rokovaní medzi USA a Iránom sa uskutočnilo minulý štvrtok v Ženeve.

Autor TASR
Ženeva 3. marca (TARS) - Irán v súčasnosti vylučuje akékoľvek rokovania so Spojenými štátmi. Iránsky veľvyslanec pri OSN v Ženeve Alí Bahrajní v utorok povedal, že USA v tejto chvíli rozumejú len jazyku obrany, takže Teherán nepovažuje rozhovory za užitočné, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.

Bahrajní novinárom povedal, že Irán priamo ani nepriamo nekontaktoval Spojené štáty s návrhom na deeskaláciu konfliktu alebo obnovenie rozhovorov o svojom jadrovom programe.

„Momentálne máme veľké pochybnosti o užitočnosti rokovaní... Jediným jazykom, ktorým je možné komunikovať so Spojenými štátmi, je jazyk obrany,“ povedal. Zároveň si nemyslí, že zo strany Iránu je teraz vhodný čas na akékoľvek rozhovory.

Posledné kolo nepriamych rokovaní medzi USA a Iránom sa uskutočnilo minulý štvrtok v Ženeve. Ich sprostredkovateľ Omán informoval, že vyjednávači dosiahli pokrok. Spojené štáty a Izrael však o dva dni nato zaútočili na Irán s odôvodnením, že vyvíjal jadrovú zbraň.

Americký prezident Donald Trump v utorok vyhlásil, že Teherán chce rokovať, ale že je už príliš neskoro. „Ich protivzdušná obrana, letectvo, námorníctvo a vedenie sú preč,“ napísal na svojej sieti Truth Social.

Výbuchy otriasli iránskym hlavným mestom Teherán aj v utorok. Trump a izraelský premiér Benjamin Netanjahu na otázku, ako dlho by mohla vojna trvať, odpovedajú neurčito, poznamenal Reuters. Prezident USA naznačil, že vojenské operácie zaberú štyri až päť týždňov, zatiaľ čo Netanjahu tvrdil, že zásah „nepotrvá roky“.

Od soboty podľa Trumpa prišli o život pri amerických a izraelských útokoch v Iráne desiatky vysokopostavených členov tamojšieho vedenia. Sú medzi nimi aj najvyšší duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí, minister obrany Azíz Násirzáde, veliteľ Zboru islamských revolučných gárd Mohammad Pakpúr a náčelník generálneho štábu iránskych ozbrojených síl Abdolrahím Músaví.

Teherán na údery odpovedal odvetnými raketovými a dronovými útokmi na Izrael a ďalšie štáty na Blízkom východe. Konflikt zasiahol aj plavbu cez Hormuzský prieliv, cez ktorý prechádza pätina svetových zásob roby.
.

Neprehliadnite

Rezort zahraničia: Situácia môže ovplyvniť návrat cestujúcich z Ázie

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Jar je konečne tu, čo nám prinesie?

OTESTUJTE SA: Viete, kto písal olympijskú históriu v roku 2026?

Fico: Vláda má záujem, aby sa výroba v Slovalcu obnovila v roku 2027