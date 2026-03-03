< sekcia Zahraničie
Irán zatiaľ vylučuje akékoľvek rokovania s USA
Autor TASR
Ženeva 3. marca (TARS) - Irán v súčasnosti vylučuje akékoľvek rokovania so Spojenými štátmi. Iránsky veľvyslanec pri OSN v Ženeve Alí Bahrajní v utorok povedal, že USA v tejto chvíli rozumejú len jazyku obrany, takže Teherán nepovažuje rozhovory za užitočné, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.
Bahrajní novinárom povedal, že Irán priamo ani nepriamo nekontaktoval Spojené štáty s návrhom na deeskaláciu konfliktu alebo obnovenie rozhovorov o svojom jadrovom programe.
„Momentálne máme veľké pochybnosti o užitočnosti rokovaní... Jediným jazykom, ktorým je možné komunikovať so Spojenými štátmi, je jazyk obrany,“ povedal. Zároveň si nemyslí, že zo strany Iránu je teraz vhodný čas na akékoľvek rozhovory.
Posledné kolo nepriamych rokovaní medzi USA a Iránom sa uskutočnilo minulý štvrtok v Ženeve. Ich sprostredkovateľ Omán informoval, že vyjednávači dosiahli pokrok. Spojené štáty a Izrael však o dva dni nato zaútočili na Irán s odôvodnením, že vyvíjal jadrovú zbraň.
Americký prezident Donald Trump v utorok vyhlásil, že Teherán chce rokovať, ale že je už príliš neskoro. „Ich protivzdušná obrana, letectvo, námorníctvo a vedenie sú preč,“ napísal na svojej sieti Truth Social.
Výbuchy otriasli iránskym hlavným mestom Teherán aj v utorok. Trump a izraelský premiér Benjamin Netanjahu na otázku, ako dlho by mohla vojna trvať, odpovedajú neurčito, poznamenal Reuters. Prezident USA naznačil, že vojenské operácie zaberú štyri až päť týždňov, zatiaľ čo Netanjahu tvrdil, že zásah „nepotrvá roky“.
Od soboty podľa Trumpa prišli o život pri amerických a izraelských útokoch v Iráne desiatky vysokopostavených členov tamojšieho vedenia. Sú medzi nimi aj najvyšší duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí, minister obrany Azíz Násirzáde, veliteľ Zboru islamských revolučných gárd Mohammad Pakpúr a náčelník generálneho štábu iránskych ozbrojených síl Abdolrahím Músaví.
Teherán na údery odpovedal odvetnými raketovými a dronovými útokmi na Izrael a ďalšie štáty na Blízkom východe. Konflikt zasiahol aj plavbu cez Hormuzský prieliv, cez ktorý prechádza pätina svetových zásob roby.
