< sekcia Zahraničie
Irán zatkol organizátorov maratónu, na ktorom ženy nenosili hidžáb
Ženy v Iráne v uplynulých rokoch čoraz viac ignorujú zákon o povinnom nosení pokrývky hlavy, najmä od celonárodných protestov v roku 2022.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Teherán 7. decembra (TASR) - Iránske orgány v sobotu zatkli dvoch organizátorov maratónu, ktorý sa bežal na ostrove Kiš v Perzskom zálive. Internetom sa totiž začali šíriť fotografie, z ktorých vyplýva, že účastníčky maratónu na sebe nemali hidžáb. TASR informáciu prevzala z agentúry AFP.
„Dvaja z hlavných organizátorov súťaže boli zatknutí na základe zatykača,“ uviedla v sobotu, deň po konaní maratónu, justičná webová stránka Mizan Online. „Jeden zo zatknutých je úradníkom v slobodnej zóne Kiš a druhý pracuje pre súkromnú spoločnosť, ktorá preteky organizovala,“ vysvetlil portál.
Ženy v Iráne v uplynulých rokoch čoraz viac ignorujú zákon o povinnom nosení pokrývky hlavy, najmä od celonárodných protestov v roku 2022. Zábery z piatkového maratónu zachytávajú množstvo bežkýň, ktoré prísne pravidlá obliekania nedodržiavajú. Na maratóne sa podľa miestnych médií zúčastnilo asi 5000 ľudí.
„Napriek predchádzajúcim upozorneniam, že je potrebné dodržiavať platné zákony a predpisy krajiny, ako aj náboženské, zvykové a profesionálne zásady... sa podujatie konalo spôsobom, ktorý porušil verejnú mravnosť,“ citoval miestneho prokurátora portál Mizan Online. „Vzhľadom na porušenia nariadení, ku ktorým došlo, a na základe zákonov a predpisov bolo proti predstaviteľom organizujúcim toto podujatie vznesené trestné obvinenie,“ vysvetlil.
„Dvaja z hlavných organizátorov súťaže boli zatknutí na základe zatykača,“ uviedla v sobotu, deň po konaní maratónu, justičná webová stránka Mizan Online. „Jeden zo zatknutých je úradníkom v slobodnej zóne Kiš a druhý pracuje pre súkromnú spoločnosť, ktorá preteky organizovala,“ vysvetlil portál.
Ženy v Iráne v uplynulých rokoch čoraz viac ignorujú zákon o povinnom nosení pokrývky hlavy, najmä od celonárodných protestov v roku 2022. Zábery z piatkového maratónu zachytávajú množstvo bežkýň, ktoré prísne pravidlá obliekania nedodržiavajú. Na maratóne sa podľa miestnych médií zúčastnilo asi 5000 ľudí.
„Napriek predchádzajúcim upozorneniam, že je potrebné dodržiavať platné zákony a predpisy krajiny, ako aj náboženské, zvykové a profesionálne zásady... sa podujatie konalo spôsobom, ktorý porušil verejnú mravnosť,“ citoval miestneho prokurátora portál Mizan Online. „Vzhľadom na porušenia nariadení, ku ktorým došlo, a na základe zákonov a predpisov bolo proti predstaviteľom organizujúcim toto podujatie vznesené trestné obvinenie,“ vysvetlil.