Irán zatkol podozrivého z útoku na sochu zabitého generála Solejmáního

Teherán 12. januára (TASR) - Irán zatkol údajného "protirevolučného agenta" pre podozrenie z podpaľačského útoku na pomník postavený na počesť generála Kásema Solejmáního, ktorého pri letisku v irackom Bagdade v januári 2020 zabil americký dron. Informoval o tom predstaviteľ iránskej justície, na ktorého sa v stredu odvolala tlačová agentúra AFP.



Solejmání velil iránskym elitným jednotkám al-Kuds, ktoré patria pod Revolučné gardy a vykonávajú operácie v zahraničí, a bol považovaný za hlavného strojcu stratégie rozširovania iránskeho vplyvu po celom Blízkom východe. Americký dron ho zabil pri útoku 3. januára 2020, ktorý nariadil vtedajší prezident USA Donald Trump.



Sochu na pamiatku generála podpálili len niekoľko hodín po jej odhalení minulý týždeň v meste Šahr-e Kord na juhozápade Iránu.



"Páchateľ tohto hanebného činu bol zatknutý," oznámil v utorok večer Ahmad Rezá Bahrámí, predseda súdu v provincii Čahármahál a Bachtijárí, na súdnej spravodajskej webovej stránke Mízán.



"Súdy provincie potrestajú páchateľa tohto zneuctenia čo najrýchlejšie a v súlade so šaríou (islamským právom) a so zákonom," dodal Bahrámí.



Odhalenie sochy v meste Šahr-e Kord bolo jednou z množstva spomienkových podujatí, ktoré sa minulý týždeň konali pri príležitosti druhého výročia zabitia Solejmáního.



Portréty zabitého generála sú v šiitskom Iráne všadeprítomné. Solejmání je tam úradmi oslavovaný za svoju prácu, ktorú odviedol pri dohliadaní na iránsku podporu Iraku a Sýrie v ich operáciách proti sunnitským extrémistom z organizácie Islamský štát (IS), píše AFP.