Irán zatvoril kaviareň v Teheráne pre jej satanistické aktivity

Na snímke šálka kávy. Foto: Teraz.sk - Veronika Hrabková

Autor TASR
Teherán 31. mája (TASR) - Iránske úrady zatvorili kaviareň v Teheráne pre obvinenia, že propagovala „satanistické“ aktivity. Informovali o tom v nedeľu iránske médiá, píše TASR podľa správy agentúry AFP.

Podľa iránskej tlačovej agentúry Fárs sa táto kaviareň nachádza na známej ulici Valiasr a hostila podujatia s hudbou v západnom štýle. Tieto podujatia podľa nej „vytvárali prostredie pre abnormálne správanie“.

Agentúra Mehr uviedla, že polícia obvinila návštevníkov z účasti na „satanských hnutiach“.

Tlačová agentúra Tasním zverejnila 14-sekundové video bez zvuku, na ktorom je zobrazený preplnený priestor, kde hudobníci hrali na gitarách, zatiaľ čo niektorí zákazníci kývali hlavami v zjavnom rytme hudby.

AFP informuje, že iránske orgány vykonávajú razie a zatýkania zamerané na podujatia alebo siete obvinené z propagácie „satanizmu“ a v minulosti označili niektoré rockové a heavymetalové koncerty za satanistické podujatia.

Islamská republika má podľa AFP dlhú históriu zameriavania sa na aktivity, ktoré považuje za odporujúce islamským hodnotám alebo ovplyvnené západnými kultúrami.
