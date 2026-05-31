Irán zatvoril kaviareň v Teheráne pre jej satanistické aktivity
Teherán 31. mája (TASR) - Iránske úrady zatvorili kaviareň v Teheráne pre obvinenia, že propagovala „satanistické“ aktivity. Informovali o tom v nedeľu iránske médiá, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
Podľa iránskej tlačovej agentúry Fárs sa táto kaviareň nachádza na známej ulici Valiasr a hostila podujatia s hudbou v západnom štýle. Tieto podujatia podľa nej „vytvárali prostredie pre abnormálne správanie“.
Agentúra Mehr uviedla, že polícia obvinila návštevníkov z účasti na „satanských hnutiach“.
Tlačová agentúra Tasním zverejnila 14-sekundové video bez zvuku, na ktorom je zobrazený preplnený priestor, kde hudobníci hrali na gitarách, zatiaľ čo niektorí zákazníci kývali hlavami v zjavnom rytme hudby.
AFP informuje, že iránske orgány vykonávajú razie a zatýkania zamerané na podujatia alebo siete obvinené z propagácie „satanizmu“ a v minulosti označili niektoré rockové a heavymetalové koncerty za satanistické podujatia.
Islamská republika má podľa AFP dlhú históriu zameriavania sa na aktivity, ktoré považuje za odporujúce islamským hodnotám alebo ovplyvnené západnými kultúrami.
