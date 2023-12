Irán zatvoril kníhkupectvo v Teheráne pre porušenie zákona o hidžábe

Teherán 22. decembra (TASR) - Iránska polícia v piatok zatvorila veľké kníhkupectvo v centre hlavného mesta Teherán za to, že umožňovalo ženám vstúpiť do priestorov bez povinnej šatky na hlave (hidžáb). TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



Uzavretie predajne je súčasťou sankčných krokov, ktoré úrady za posledný rok podnikajú proti ženám a podnikom, ktoré nedodržiavajú prísne pravidlá obliekania platné v Iránskej islamskej republike.



"Dnes okolo poludnia (09.30 h SEČ) policajti vošli do pobočky kníhkupectva Šahre Ketáb (perzsky: Mesto kníh) v centre Teheránu a zatvorili ho," napísal reformistický denník Šark na svojom webe.



Denník citoval ako dôvody zatvorenia "nedodržiavanie predpisov odborov a nariadení ministerstva vnútra", ako aj "prítomnosť zákazníčok bez závojov". Kníhkupectvo potvrdilo zatvorenie úradmi v krátkom vyhlásení na svojom oficiálnom účte na Instagrame, ale podrobnosti neuviedlo.



Zakrytie hlavy a krku je pre ženy v Iráne povinné od roku 1983, po islamskej revolúcii z roku 1979.



Ženy v Iráne čoraz viac odmietajú pravidlá obliekania, a to od masových protestov spustených smrťou 22-ročnej iránskej Kurdky Mahsy Amíníovej v policajnej väzbe 16. septembra. Mladú ženu zatkli za údajné porušenie pravidiel obliekania.



Počas niekoľkomesačných demonštrácií bolo zabitých niekoľko stoviek ľudí vrátane desiatok príslušníkov bezpečnostných síl, tisíce osôb zatkli.



Úrady sa snažia donútiť ľudí dodržiavať uvedené nariadenia a počas uplynulého roka zatvorili viacero podnikov pre nerešpektovania pravidiel obliekania a dokonca nainštalovali bezpečnostné kamery na verejných miestach, aby monitorovali prípady porušovania.



Štátne médiá v júli informovali o zvýšenom počte policajných hliadok, ktoré majú zadržiavať ľudí ignorujúcich tento zákon, a parlament v septembri odhlasoval návrh zákona, ktorý sprísňuje tresty pre osoby porušujúce pravidlá obliekania.