Irán zatvoril pobočku online spoločnosti, pracovníčky nemali hidžáb

Teherán 24. júla (TASR) - Iránske úrady zatvorili jednu z pobočiek najväčšej internetovej obchodnej spoločnosti Digikala a začali súdne konanie, pretože zverejnila online fotografie zamestnankýň bez povinnej pokrývky vlasov. V pondelok o tom informovala tlačová agentúra AP s odvolaním sa na polooficiálne iránske médiá.



Ide zrejme o súčasť novej kampane spustenej minulý týždeň, v rámci ktorej sa bude znovu kontrolovať dodržiavanie prísnych predpisov pre obliekanie moslimských žien. Mravnostná polícia tieto kontroly takmer pred rokom do veľkej miery obmedzila. Iránom v tom čase zmietali obrovské protesty po smrti 22-ročnej Iránky Mahsy Amíníovej v policajnej väzbe v Teheráne. Mravnostná polícia ju zadržala za údajne nesprávne nasadený hidžáb (pokrývku hlavy) a vo väzbe zomrela. Protesty rýchle vyústili do výziev na zvrhnutie iránskeho teokratického režimu, ktorý sa dostal k moci po revolúcii v roku 1979. Mnoho žien, predovšetkým v Teheráne a ďalších mestách, úplne prestalo nosiť hidžáb.



Spoločnosť Digikala je neformálne nazývaná aj "iránsky Amazon". Po zverejnení fotografií z podnikového stretnutia, na ktorom niekoľko zamestnankýň nemalo na hlave hidžáb, sa dostala do konfliktu s predpismi pre obliekanie moslimských žien.



Spoločnosť uvádza, že má mesačne vyše 40 miliónov aktívnych používateľov a spolupracuje s vyše 300.000 obchodníkmi. Iránci sú do veľkej miery odrezaní do zahraničných internetových obchodných spoločností ako Amazon pre západné sankcie súvisiace s jadrovým programom krajiny.



Webová stránka iránskeho denníka Hamšahrí, ktorý patrí k radnici hlavného mesta Teherán, v nedeľu večer napísala, že jednu z pobočiek spoločnosti Digikala zatvorili. Web spoločnosti ale funguje ako obvykle.



Na webovej stránke iránskeho súdnictva sa bez podrobností uvádzalo, že pre fotografie boli otvorené súdne prípady. Iránski vládnuci duchovní pokladajú hidžáb za hlavný pilier Islamskej republiky a západný štýl vnímajú ako znak úpadku.



Minulý týždeň sa mravnostná polícia do ulíc vrátila a predstavitelia krajiny oznámili novú kampaň, ktorá má donútiť ženy nosiť hidžáb.