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Irán zaútočil na americké základne v Kuvajte a Bahrajne
V oboch krajinách sa krátko predtým rozozvučali poplašné sirény.
Autor TASR
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Teherán 9. júla (TASR) - Iránske ozbrojené sily vo štvrtok uviedli, že zaútočili na dve americké základne v Kuvajte a Bahrajne a varovali, že ak budú Spojené štáty pokračovať v bombardovaní, zasiahnu aj ďalšie americké objekty v regióne. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a stanice SkyNews.
Podľa stanice al-Džazíra sa iránske Revolučné gardy (IRGC) vo štvrtok prihlásili k útokom na „dôležitú infraštruktúru a zariadenia“ na amerických základniach v Kuvajte a Bahrajne. Zároveň uviedli, že tieto ciele zasiahli v rámci prvej fázy „odvetnej reakcie“ na najnovšie útoky USA.
V oboch krajinách sa krátko predtým rozozvučali poplašné sirény.
Hlavný iránsky vyjednávač Mohammad Báker Kalíbáf zároveň pretým varoval Washington, že Hormuzský prieliv bude otvorený iba za „iránskych podmienok“. Toto vyhlásenie nasledovalo po vzájomných útokoch Teheránu a Washingtonu na Blízkom východe.
„Spojené štáty sa stále nepoučili, že šikanovanie a porušovanie sľubov už neostanú bez následkov,“ uviedol Kalíbáf v príspevku na platforme X. „Poviem to jasne: Ak zaútočíte, odpovieme úderom,“ varoval.
Podľa stanice al-Džazíra sa iránske Revolučné gardy (IRGC) vo štvrtok prihlásili k útokom na „dôležitú infraštruktúru a zariadenia“ na amerických základniach v Kuvajte a Bahrajne. Zároveň uviedli, že tieto ciele zasiahli v rámci prvej fázy „odvetnej reakcie“ na najnovšie útoky USA.
V oboch krajinách sa krátko predtým rozozvučali poplašné sirény.
Hlavný iránsky vyjednávač Mohammad Báker Kalíbáf zároveň pretým varoval Washington, že Hormuzský prieliv bude otvorený iba za „iránskych podmienok“. Toto vyhlásenie nasledovalo po vzájomných útokoch Teheránu a Washingtonu na Blízkom východe.
„Spojené štáty sa stále nepoučili, že šikanovanie a porušovanie sľubov už neostanú bez následkov,“ uviedol Kalíbáf v príspevku na platforme X. „Poviem to jasne: Ak zaútočíte, odpovieme úderom,“ varoval.