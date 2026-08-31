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Irán zaútočil na americký vojenský personál na základni v SAE
Americká armáda zaútočila v nedeľu dronmi na dva iránske odpaľovacie systémy na ostrove Lárak.
Autor TASR
Teherán 31. augusta (TASR) - Irán v pondelok oznámil, že zaútočil na americký vojenský personál na leteckej základni v Spojených arabských emirátoch. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Teherán „zacielil útok na miesta základne, kde sú nasadené americké helikoptéry a personál v Spojených arabských emirátoch, pričom využil desiatky útočných dronov,“ uviedla iránska armáda.
Iránske Revolučné gardy v pondelok okrem toho oznámili, že balistickými raketami napadli dve americké vojenské letecké základne v Jordánsku, ktoré je spojencom Washingtonu. Úder zapríčinil „vážne škody“, uviedli štátne médiá. Jordánska armáda informovala, že zachytila osem rakiet bez toho, aby ozrejmila, odkiaľ prileteli.
Armáda Iránu tvrdí, že údery boli odvetou za útok USA v Hormuzskom prielive. Ministerstvo zahraničných vecí Iránu „dôrazne odsudzuje agresiu americkej armády v Láraku“ a iránske sily podnikli odvetné útoky „v súlade s právom na legitímnu obranu“.
Americká armáda zaútočila v nedeľu dronmi na dva iránske odpaľovacie systémy na ostrove Lárak. Zahynuli pri tom najmenej dvaja ľudia a ďalší dvaja utrpeli zranenia, tvrdí iránska agentúra Tasním. Podľa amerického predstaviteľa sa príslušníci iránskych Revolučných gárd pripravovali na odpálenie rakiet s námornými mínami do prielivu.
Ide o prvý známy americký útok na území Iránu od konca júla, keď americký prezident Donald Trump pozastavil dvojtýždňovú americkú vojenskú operáciu v Hormuzskom prielive.
Irán v pondelok takisto oznámil, že v blízkosti Hormuzského prielivu ropný tanker narazil na dve námorné míny a začal horieť.
Teherán „zacielil útok na miesta základne, kde sú nasadené americké helikoptéry a personál v Spojených arabských emirátoch, pričom využil desiatky útočných dronov,“ uviedla iránska armáda.
Iránske Revolučné gardy v pondelok okrem toho oznámili, že balistickými raketami napadli dve americké vojenské letecké základne v Jordánsku, ktoré je spojencom Washingtonu. Úder zapríčinil „vážne škody“, uviedli štátne médiá. Jordánska armáda informovala, že zachytila osem rakiet bez toho, aby ozrejmila, odkiaľ prileteli.
Armáda Iránu tvrdí, že údery boli odvetou za útok USA v Hormuzskom prielive. Ministerstvo zahraničných vecí Iránu „dôrazne odsudzuje agresiu americkej armády v Láraku“ a iránske sily podnikli odvetné útoky „v súlade s právom na legitímnu obranu“.
Americká armáda zaútočila v nedeľu dronmi na dva iránske odpaľovacie systémy na ostrove Lárak. Zahynuli pri tom najmenej dvaja ľudia a ďalší dvaja utrpeli zranenia, tvrdí iránska agentúra Tasním. Podľa amerického predstaviteľa sa príslušníci iránskych Revolučných gárd pripravovali na odpálenie rakiet s námornými mínami do prielivu.
Ide o prvý známy americký útok na území Iránu od konca júla, keď americký prezident Donald Trump pozastavil dvojtýždňovú americkú vojenskú operáciu v Hormuzskom prielive.
Irán v pondelok takisto oznámil, že v blízkosti Hormuzského prielivu ropný tanker narazil na dve námorné míny a začal horieť.