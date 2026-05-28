Irán zaútočil na Kuvajt, ktorý incident odsúdil spolu s USA

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Kuvajt Irán obvinil z dronového aj raketového útoku smerujúceho na územie krajiny.

Kuvajt 28. mája (TASR) - Irán vo štvrtok nadránom zaútočil na Kuvajt balistickou raketou, ktorú sa tamojším silám podarilo zachytiť. Informovalo o tom regionálne Ústredné velenie americkej armády (CENTCOM) a incident označilo za „hrubé porušenie prímeria“. Kuvajt útok odsúdil tiež, píše TASR podľa agentúry AFP a televízie Sky News.

„K tomuto hrubému porušeniu prímeria zo strany iránskeho režimu došlo niekoľko hodín po tom, čo iránske sily odpálili päť jednosmerných útočných dronov, ktoré predstavovali jasnú hrozbu v Hormuzskom prielive a v jeho okolí,“ uviedlo CENTCOM na platforme X. Dodalo, že americkým jednotkám sa tieto drony podarilo úspešne zachytiť, ako aj zabrániť štartu šiesteho dronu.

„CENTCOM a regionálni partneri zostávajú ostražití a rozvážni, pričom pokračujeme v bránení našich síl a záujmov pred neoprávnenou iránskou agresiou,“ dodalo velenie v príspevku.

Kuvajt Irán obvinil z dronového aj raketového útoku smerujúceho na územie krajiny. Ministerstvo zahraničných vecí v oficiálnom stanovisku vyjadrilo „najdôraznejšie odsúdenie a odmietnutie zločineckých iránskych útokov, ktoré v rámci nebezpečnej eskalácie mierili na územie Kuvajtského štátu prostredníctvom rakiet a dronov“.
