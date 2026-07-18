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Irán zaútočil na vojenské ciele v Kuvajte, Jordánsku a Bahrajne

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Na snímke Irán Foto: TASR/AP

V súvislosti s Bahrajnom iránska armáda uviedla, že útok dronmi sa zameral na leteckú základňu šejka Ísu, ktorú využívajú Spojené štáty.

Autor TASR
Na snímke Irán
Foto: TASR/AP
Teherán 18. júla (TASR) - Iránska armáda v sobotu prostredníctvom štátnej televízie oznámila, že v reakcii na americké útoky zasiahla vojenské ciele USA v Kuvajte, Jordánsku a Bahrajne. TASR o tom informuje na základe správy od agentúry AFP.

V Kuvajte sa terčom iránskych ozbrojených síl stal sklad munície v kempe al-Adirí, veliteľské budovy a sklady munície na americkej leteckej základni Alí as-Sálim, ako aj niekoľko mostov. Kuvajtská armáda v sobotu na platforme X uviedla, že v krajine mohlo byť počuť explózie v dôsledku „zneškodňovania nepriateľských cieľov systémami protivzdušnej obrany“.

V Jordánsku útoky smerovali na palivové nádrže na leteckej základni al-Azrak. Podľa vyhlásenia jordánskej armády protivzdušná obrana zostrelila "desať iránskych rakiet, ktoré narušili jordánsky vzdušný priestor s cieľom zasiahnuť územie krajiny". Pri útoku nedošlo k žiadnym obetiam ani materiálnym škodám.

V súvislosti s Bahrajnom iránska armáda uviedla, že útok dronmi sa zameral na leteckú základňu šejka Ísu, ktorú využívajú Spojené štáty. Išlo najmä o „hangáre a odstavné plochy, nádrže na skladovanie paliva armády USA na základni šejka Ísu, ako aj niekoľko mostov v Bahrajne“. Podľa Teheránu je táto základňa „jedným z najdôležitejších operačných a logistických centier“ armády USA v regióne.
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