Irán zavedie šesťdňový lockdown pre prudký nárast nakazených a obetí

Teherán 14. augusta (TASR) - Irán v sobotu ohlásil, že z dôvodu stúpajúceho počtu nakazených i obetí koronavírusu zavedie od pondelka šesťdňový celoštátny lockdown. Informovali o tom agentúry AFP a DPA.



Od pondelka do budúcej soboty sa zatvoria vládne úrady, banky i podniky, ktorých prevádzka nie je nevyhnutná, rozhodol iránsky krízový tím na boj proti ochoreniu COVID-19. Od nedeľňajšieho poludnia (pondelok 9.30 h SELČ) začne platiť zákaz prepravy osobnými autami medzi jednotlivými iránskymi provinciami, ktorý potrvá do 27. augusta, povedal pre agentúru IRNA hovorca krízového tímu.



Nové opatrenia pripadajú na obdobie osláv dvoch šiitských náboženských sviatkov, avšak vláda uviedla, že obmedzenia nepostihnú ceremónie konajúce sa vonku.



Irán je pandémiou najhoršie zasiahnutou krajinou na Blízkom východe. Doposiaľ tam zaznamenali viac ako 97.000 úmrtí a vyše 4,4 milióna prípadov nákazy, pričom predstavitelia rezortu zdravotníctva priznávajú, že oficiálne počty sú nižšie než skutočné.



Za uplynulých 24 hodín zaznamenali v Iráne takmer 30.000 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus a viac ako 460 úmrtí. V priemere každé tri minúty podľahne covidu v krajine jeden človek a každé tri sekundy sa niekto nakazí.



Táto krajina vkladala nádeje do očkovania, vakcinačná kampaň však prebieha pomalšie, než sa očakávalo. Doteraz sú oboma dávkami zaočkované len štyri percentá Iráncov. Dovoz vakcín sťažujú i dôsledky sankcií zo strany USA a ekonomická kríza v krajine.