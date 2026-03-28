Sobota 28. marec 2026Meniny má Soňa
Irán zavrel kaviarne, poháre vraj odkazovali na zabitie Chameneího

Pohľad na vraky áut v priestoroch zničeného autoservisu po americko-izraelských útokoch 1. marca, v Teheráne v sobotu 28. marca 2026. Foto: TASR/AP

Na poháre sieť pridala prázdnu stoličku obklopenú farebnými kvapkami, čo úrady vnímali ako narážku na zabitie Chameneího.

Autor TASR
Teherán 28. marca (TASR) - Iránske úrady nariadili zavrieť populárnu sieť teheránskych kaviarní Lamiz pre nový motív na ich jednorazových pohároch, ktorý vraj odkazuje na zabitie najvyššieho vodcu krajiny ajatolláha Alího Chameneího. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.

Na poháre sieť pridala prázdnu stoličku obklopenú farebnými kvapkami, čo úrady vnímali ako narážku na zabitie Chameneího a na to, že jeho syn a nástupca Modžtabá Chameneí sa od svojho menovania neobjavil na verejnosti.

Pobočky siete Lamiz v Teheráne preto boli na príkaz úradov zatvorené a zapečatené.

Kaviareň vo vyhlásení na svojich sociálnych sieťach, ktoré medzitým zablokovali úrady, uviedla, že v uplynulých rokoch navrhovala špeciálne šálky pre iránsky nový rok Novrúz, ktorý Iránci oslavovali minulý týždeň.

AFP pripomína, že v Teheráne a ďalších veľkých iránskych mestách došlo v uplynulých rokoch k rozmachu kaviarenskej kultúry. Kaviarne slúžia najmä ako miesta na stretávanie, ale aj ako umelecké centrá. Ich majitelia sa občas dostávajú do konfliktu s úradmi pre údajné nedodržiavanie pravidiel týkajúcich sa oblečenia žien, ale aj počas nepokojov, ako boli napríklad protesty proti režimu v januári 2026.
Neprehliadnite

ZAČÍNA SA LETNÝ ČAS: Nezabudnite si v nedeľu posunúť hodinky

ŠUTAJ EŠTOK: Sme obeťou politického vydierania prezidenta Zelenského

VÝBUCHY V PRAHE: Na Ruský dom dopadli zápalné fľaše

OBRAZOM: Dvojnásobný prezident Slovenskej republiky oslavuje 85 rokov