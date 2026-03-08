< sekcia Zahraničie
Irán: Zhromaždenie znalcov rozhodlo o novom najvyššom vodcovi
Autor TASR,aktualizované
Teherán 8. marca (TASR) - Iránske Zhromaždenie znalcov v nedeľu zvolilo nového najvyššieho vodcu krajiny a nástupcu nebohého ajatolláha Alího Chameneího, ktorý zomrel minulý víkend počas izraelsko-amerických útokov. Jeho meno však zatiaľ nezverejnili. Upozornila na to agentúra AFP s odvolaním sa na členov tohto orgánu, informuje TASR.
„Bolo rozhodnuté o najvhodnejšom kandidátovi, ktorého schválila väčšina Zhromaždenie znalcov,“ potvrdil jeden z jeho členov zastupujúci provinciu Chúzistán, uviedla iránska tlačová agentúra ISNA.
Iný člen tohto orgánu vo videu, ktoré zverejnila iránska tlačová agentúra Fárs, vyhlásil, že Zhromaždenie „dosiahlo pevné stanovisko odrážajúce názor väčšiny“.
Zhromaždenia znalcov má 88 členov a je jedným z najdôležitejších orgánov Iránskej islamskej republiky. Ide o zbor duchovných, ktorý má právomoc voliť a odvolať najvyššieho vodcu.
Medzi horúcimi kandidátmi na post nového vodcu sa spomínalo aj meno Modžtabá Chameneí, ktorý je druhorodeným synom zabitého ajatolláha Chameneího.
Stanica BBC v nedeľu informovala, že izraelská armáda na platforme X Irán varovala, že každého Chameneího nástupcu bude naďalej prenasledovať. Zopakovala tak vyjadrenia izraelského ministra obrany Jisraela Kaca, ktorý v stredu vyhlásil, že „akýkoľvek vodca vymenovaný iránskym teroristickým režimom bude jednoznačným cieľom eliminácie“.
