Irán žiada, aby v texte o obnovení jadrovej dohody boli väčšie záruky

Moskva 31. augusta (TASR) - Irán požaduje, aby v navrhovanom texte o obnovení jadrovej dohody boli zahrnuté "silnejšie" záruky. V stredu to povedal iránsky minister zahraničných vecí Hosejn Amír Abdollahján na tlačovej konferencii so svojím ruským kolegom Sergejom Lavrovom. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Chceme v texte posilniť myšlienku, aby sa Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) sústredila na svoju technickú úlohu a vzdialila sa od svojej politickej úlohy," povedal iránsky minister. Dodal, že jeho kolegovia pozorne skúmajú text americkej strany k dohode navrhnutej Európskou úniou.



Spojené štáty trvajú na tom, aby Teherán spolupracoval s MAAE na objasnení otázok o jadrovom materiáli, ktorý sa predtým v Iráne našiel v Maríváne, vo Varámine a v Turkúzábáde.



"Pokiaľ ide o záruky, vážne nás znepokojuje aj vyriešenie otvorených otázok súvisiacich s MAAE... Ak dokážeme posilniť existujúci text, dosiahnutie dohody nebude ďaleko," povedal Abdollahján.



Iránsky prezident Ebráhím Raísí v pondelok uviedol, že obnovenie jadrovej dohody by bolo zbytočné, ak by MAAE neukončilo svoje vyšetrovanie týchto troch lokalít. Šéf MAAE Rafael Grossi však minulý týždeň vylúčil, že bez konkrétnych odpovedí od Teheránu by jeho úrad ukončil vyšetrovanie.



Británia, Čína, Francúzsko, Irán, Nemecko, Rusko a sprostredkovane aj Spojené štáty na začiatku augusta nadviazali na prerušené rokovanie o obnovení jadrovej dohody. Po štyroch dňoch rokovaní pod patronátom EÚ sa zrodil "finálny" kompromis. Na základe nového návrhu by sa zmiernili hospodárske sankcie voči Iránu, ktorý by mohol opäť predávať svoju ropu výmenou za prísne obmedzenia tamojšieho jadrového programu, píše AFP.