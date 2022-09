Irán žiada na obnovenie jadrovej dohody ukončenia vyšetrovania MAAE

Teherán 5. septembra (TASR) - Irán požaduje na obnovenie jadrovej dohody z roku 2015 záruku, že Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) ukončí svoje vyšetrovanie. V pondelok to uviedol hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Náser Kanání. TASR informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Ukončenie vyšetrovania agentúry je súčasťou záruk, že sa snažíme o udržateľnú a trvalú jadrovú dohodu," povedal Kanání.



MAAE od Teheránu požaduje, aby objasnil nejasnosti okolo jadrového materiálu, ktorý sa predtým v Iráne našiel v Maríváne, vo Varámine a v Turkúzábáde. Šéf MAAE Rafael Grossi nedávno vylúčil, že by jeho úrad ukončil vyšetrovanie bez konkrétnych odpovedí.



Británia, Čína, Francúzsko, Irán, Nemecko, Rusko a sprostredkovane aj Spojené štáty na začiatku augusta nadviazali na prerušené rokovanie o obnovení jadrovej dohody. Po štyroch dňoch rokovaní pod patronátom EÚ sa zrodil "finálny" kompromis. Na základe nového návrhu by sa zmiernili hospodárske sankcie voči Iránu, ktorý by mohol opäť predávať svoju ropu výmenou za obmedzenia svojho jadrového programu.