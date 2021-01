Irán žiada od Bidena prvý krok k urovnaniu nukleárneho sporu

Teherán 27. januára (TASR) - Iránsky prezident Hasan Rúhání vyzval v stredu amerického prezidenta Joea Bidena, aby urobil prvý krok k urovnaniu sporu okolo iránskeho jadrového programu. Odôvodnil to tým, že USA, nie Irán, v roku 2018 odstúpili od tzv. jadrovej dohody veľmocí s Teheránom. Informovala o tom agentúra DPA.



"Oni (USA) nám niečo dlhujú, nie naopak," povedal Rúhání v štátnej televízii. Len čo sa Spojené štáty vrátia k svojim medzinárodným záväzkom, začne Irán "do niekoľkých hodín" znova dodržiavať svoje záväzky, dodal iránsky prezident, ktorý sa snaží aj o to, aby sa zabránilo hospodárskemu kolapsu jeho krajiny v dôsledku amerických sankcií.



Rúhání reagoval na požiadavky USA, aby sa Irán ešte pred rokovaniami o ďalších krokoch vrátil k plneniu svojich technických záväzkov z jadrovej dohody. Teherán to však odmieta - podľa neho sa musia najskôr USA vrátiť k tejto dohode a bezodkladne zrušiť sankcie voči islamskej republike. Ak to neurobia do polovice februára, Irán chce obmedziť inšpekcie dozornej agentúry OSN (MAAE) v krajine.



Predošlý americký prezident Donald Trump stiahol Washington z jadrovej dohody, ktorú s Iránom dosiahlo šesť svetových veľmocí v roku 2015, a obnovil tvrdé sankcie voči Teheránu. Od roku 2019 Irán postupne prestával dodržiavať jednotlivé technické záväzky z tejto dohody, ktorá mu má zabrániť vo vývoji jadrových zbraní.