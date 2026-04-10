< sekcia Zahraničie
Irán žiada prímerie a odblokovanie majetku pred rokovaniami s USA
Odblokovanie iránskych aktív dosiaľ nebolo verejne stanovené ako podmienka na rokovania, hoci medzi desiatimi požiadavkami Teheránu figuruje úplne zrušenie sankcií.
Autor TASR
Teherán 10. apríla (TASR) – Irán podmieňuje začatie rokovaní so Spojenými štátmi prímerím v Libanone a uvoľnením svojho zablokovaného majetku, uviedol v piatok predseda iránskeho parlamentu Mohammad Báker Kálíbáf. Podľa jeho slov ide o súčasť záväzkov, ktoré si dali obe strany, informuje TASR podľa agentúr AFP a Reuters.
„Dve vzájomne dohodnuté opatrenia zatiaľ neboli realizované: prímerie v Libanone a uvoľnenie zmrazených aktív Iránu pred začatím rokovaní,“ napísal Kálíbáf v príspevku na sociálnej sieti. „Tieto dve záležitosti musia byť splnené pred tým, ako sa začnú rokovania,“ dodal.
Jeho vyjadrenie prišlo krátko po tom, ako americký viceprezident J. D. Vance odcestoval do pakistanského Islamabadu, kde bude viesť delegáciu USA na rozhovoroch s Iránom po dohode oboch krajín na dvojtýždňovom prímerí vo vojne. Očakáva sa, že iránsku delegáciu povedú Kálíbáf a šéf diplomacie Abbás Arákčí.
„Ak budú Iránci ochotní rokovať v dobrej viere, určite sme ochotní podať im otvorenú ruku. Ak sa pokúsia s nami zahrávať, zistia, že vyjednávací tím nie je až taký ústretový,“ povedal Vance pred odletom zo základne pri Washingtone.
Od oznámenia prímeria v stredu Irán trvá na tom, že zahŕňa aj Libanon, kde vedie Izrael vojnu proti militantom hnutia Hizballáh, spojenca Teheránu. Biely dom to poprel a Vance to v stredu označil za „nedorozumenie“.
