Irán žiada Spojené štáty, aby sa zdržali „nezákonných požiadaviek“
Viceprezident USA J. D. Vance v nedeľu v Islamabade oznámil, že rokovania s Iránom sa po 21 hodinách skončili bez dosiahnutia dohody.
Autor TASR
Islamabad 12. apríla (TASR) - Rokovania medzi Iránom a USA, ktoré mali ukončiť vojnu na Blízkom východe, boli neúspešné pre neprimerané požiadavky Spojených štátov, uviedla v nedeľu iránska štátna televízia citovaná agentúrou AFP, píše TASR.
„Iránska delegácia (v Islamabade) intenzívne a nepretržite rokovala 21 hodín s cieľom chrániť národné záujmy iránskeho ľudu. Napriek rôznym iniciatívam z jej strany neprimerané požiadavky americkej strany zabránili pokroku v rokovaniach. Rokovania sa preto skončili,“ uviedla iránska štátna televízia IRIB v príspevku na platforme Telegram.
Viceprezident USA J. D. Vance v nedeľu v Islamabade oznámil, že rokovania s Iránom sa po 21 hodinách skončili bez dosiahnutia dohody. Americká delegácia sa vydala na cestu do USA.
Podrobnosti rokovaní s Iránom Vance odmietol konkretizovať. Zdôraznil však, že kľúčovou otázkou na nich je jadrový program Iránu. Ozrejmil, že jednou z podmienok Spojených štátov je, aby Irán súhlasil s tým, že sa zriekne snáh získať jadrovú zbraň.
Spojené štáty podľa Vancea potrebujú od Iránu v tejto veci „pevný záväzok.“ Dodal, že Teherán ho v tomto bode rokovať odmietol na seba prijať. Naznačil súčasne, že Iránu stále dáva čas na zváženie ponuky Spojených štátov.
Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí ešte pred Vanceovým vyhlásením uviedol, že úspech mierových rozhovorov medzi Spojenými štátmi a Iránom závisí od toho, či sa Washington vyhne „prehnaným požiadavkám“ a „nezákonným žiadostiam“.
„Úspech tohto diplomatického procesu závisí od serióznosti a dobrej viery protistrany, od zdržania sa prehnaných požiadaviek a nezákonných žiadostí a od akceptovania legitímnych práv a záujmov Iránu,“ napísal hovorca Esmáíl Bakájí v príspevku na sieti X, informovala agentúra AFP.
Hovorca iránskeho ministerstva dodal, že obe strany v sobotu diskutovali o celom rade otázok vrátane „Hormuzského prielivu, jadrového programu, vojnových reparácií, zrušenia sankcií a úplného ukončenia vojny proti Iránu“.
Rokovania v Pakistane sa konali v čase dvojtýždňového prímeria, ktoré bolo vyhlásené v utorok. Mali trojstranný formát - konali sa aj za účasti Pakistanu ako mediátora.
