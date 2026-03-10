< sekcia Zahraničie
Irán zintenzívnil svoje útoky na civilnú infraštruktúru v Katare
Iránske vedenie sa bráni, že jeho operácie sú odvetou za útoky Spojených štátov a Izraela a že sú namierené proti ich vojenskej infraštruktúre.
Dauha 10. marca (TASR) – Katarskou metropolou Dauha otriaslo v utorok dopoludnia niekoľko silných explózií, informovala agentúra AFP, píše TASR. Katarské ministerstvo obrany vo vyhlásení zverejnenom na sieti X uviedlo, že „zneškodnilo raketový útok“.
Katarské ministerstvo vnútra v tom čase informovalo o „vysokom stupni bezpečnostnej hrozby“ a vyzvalo obyvateľov, aby zostali doma a nepribližovali sa k oknám. Neskôr však túto výzvu odvolalo.
Katarské ministerstvo zahraničných vecí vo vyhlásení uviedlo, že Irán zintenzívnil svoje útoky na civilnú infraštruktúru na katarskom území.
„Útoky na civilnú infraštruktúru pokračujú,“ povedal hovorca rezortu diplomacie Madžíd Ansárí a dodal, že Katar odmieta argumenty, ktoré používa Irán na ospravedlnenie svojho konania. Hovorca nešpecifikoval, ktoré civilné zariadenia v Katare boli terčom útoku.
V rámci prebiehajúcej vojny na Blízkom východe, ktorá sa začala 28. februára útokom Izraela a USA na Irán, iránska armáda útočí nielen na Izrael, ale aj na americké záujmy v regióne a na svojich susedov v Perzskom zálive: na Kuvajt, Katar, Bahrajn, Spojené arabské emiráty i Saudskú Arábiu, odkiaľ hlásia zranených civilistov i škody na civilnej infraštruktúre vrátane ropnej.
Štáty Perzského zálivu opakovane odsúdili túto iránsku agresiu voči členským štátom Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive, viacerým arabským a islamským krajinám i „spriazneným národom.“
Iránske vedenie sa bráni, že jeho operácie sú odvetou za útoky Spojených štátov a Izraela a že sú namierené proti ich vojenskej infraštruktúre. Podľa Teheránu však zodpovednosť musia niesť aj štáty, ktoré umožňujú pôsobenie amerických síl na svojom území, napríklad Katar, Bahrajn či Spojené arabské emiráty. Irán zároveň tvrdí, že samotné arabské štáty nie sú jeho cieľom a že si želá stabilitu v regióne.
