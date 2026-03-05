Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Irán znova zaútočil na základňu USA v Iraku, kde sú aj maďarskí vojaci

Ilustračná snímka. Foto: TASR

V nedeľu bola základňa v Arbíle dvakrát cieľom útoku, pričom pri prvom dron zasiahol muničný sklad a spôsobil požiar sprevádzaný niekoľkými výbuchmi.

Autor TASR
Budapešť 5. marca (TASR) - Iránska armáda vo štvrtok oznámila, že zaútočila dronmi na americké veliteľstvo v Arbíle, hlavnom meste autonómneho regiónu Kurdistan v severnom Iraku. Podľa servera index.hu maďarské ministerstvo obrany uviedlo, že pri údere, ktorý spôsobil materiálne škody, nebol zranený žiadny maďarský vojak, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

„Naše pozemné sily zaútočili dronmi na veliteľstvo amerických síl v meste Arbíl. Spôsobili sme americkým silám ťažké straty,“ uviedla iránska armáda na platforme X.

V nedeľu bola základňa v Arbíle dvakrát cieľom útoku, pričom pri prvom dron zasiahol muničný sklad a spôsobil požiar sprevádzaný niekoľkými výbuchmi. Druhý útok troch dronov bol odvrátený nad letiskom v Arbíle. Maďarské ministerstvo obrany aj vtedy potvrdilo, že žiadni maďarskí vojaci neboli zranení.

Tí v krajine pôsobia v rámci medzinárodnej koalície od roku 2015 s rôznymi úlohami vrátane výcviku a podpory miestnych síl. Na starosti majú budovanie kapacít partnerov, poradenstvo, pomoc a sprievod tímov.

V novembri 2025 maďarská vláda predĺžila úlohu maďarských ozbrojených síl v Iraku do konca roka 2026. Podľa vtedy zverejneného vládneho rozhodnutia sa na misii zúčastní maximálne 20 vojakov, počas ich rotácie 40, pripomenul index.hu.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
.

