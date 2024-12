Irán znovu otvorí veľvyslanectvo v Sýrii, keď na to budú podmienky

Teherán 17. decembra (TASR) - Iránske ministerstvo zahraničných vecí v utorok oznámilo, že svoje veľvyslanectvo v Sýrii znovu otvorí až vtedy, "keď na to budú podmienky". Neuviedlo však žiadny konkrétny časový plán, hoci iránsky veľvyslanec v Sýrii Hosejn Akbarí v nedeľu v štátnej televízii povedal, že to bude čoskoro. Veľvyslanectvo Iránu v Sýrii je zatvorené od 8. decembra. TASR píše podľa správy agentúry AFP.



"Opätovné otvorenie iránskeho veľvyslanectva v Damasku si vyžaduje prípravné opatrenia, predovšetkým zaistenie jeho bezpečnosti a ochrany jeho zamestnancov," povedal hovorca ministerstva zahraničných vecí Iránu Esmáíl Bakájí.



Dodal, že Irán v Sýrii plnil poradné úlohy na žiadosť doterajšej vlády. "V Sýrii sme nikdy neboli preto, aby sme podporovali len určitú osobu, skupinu alebo stranu," zdôraznil.



Iránski diplomati opustili ambasádu v Damasku a odišli do Bejrútu, keď sa k hlavnému mestu Sýrie blížili povstalecké skupiny, ktoré napokon 8. decembra zvrhli režim Bašára Asada. Veľvyslanectvo bolo následne vyrabované. Akbarí pre denník Teheran Times vysvetlil, že útok očakával a vopred spravil kroky na zaistenie bezpečnosti zamestnancov ambasády. Podľa neho bola hlavnou motiváciou útočníkov túžba po pomste.



Irán podporoval v sýrskom konflikte režim zvrhnutého prezidenta Asada a pri sýrskej vláde pôsobili vojenskí poradcovia z Iránu. Od zastavenia bojov v Sýrii sa Irán pokúša dištancovať sa od Asada a snaží sa zdôrazňovať históriu priateľstva medzi týmito dvomi krajinami, píše AFP.