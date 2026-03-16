Irán: Zo zasiahnutej dievčenskej školy sa stane múzeum pamiatky obetí
Autor TASR
Teherán 16. marca (TASR) - Dievčenskú školu, ktorú zasiahla raketa v prvý deň vojny na Blízkom východe, plánuje Irán pretvoriť na múzeum venované pamiatke takmer 200 obetí tohto útoku. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
„Škola je živým dôkazom ochoty Američanov páchať zločiny a musí byť zdokumentovaná, aby sa zachovala v historickej pamäti iránskeho národa,“ uviedla vláda vo vyhlásení zverejnenom v pondelok.
Najmenej 168 žiačok vo veku sedem až 12 rokov, 26 učiteľov a štyria rodičia zahynuli počas útoku na mesto Mínáb v provincii Hormozgán 28. februára. Denník New York Times a televízia CNN s odvolaním sa na dôverné zdroje informovali, že podľa predbežných výsledkov sú za útok zodpovedné Spojené štáty. USA údajne zaútočili na školu v rámci základne Islamských Revolučných gárd na základe neaktuálnych údajov.
Ďalšie podrobnosti o plánoch týkajúcich sa múzea doposiaľ nie sú známe. Školu však prestavajú na múzeum pamiatky obetí na inom mieste.
