Zostrelenie ukrajinského lietadla spôsobila podľa Iránu ľudská chyba

Teherán 29. júna (TASR) – Vojenský prokurátor v iránskej provincii Teherán dnes oznámil, že zostrelenie ukrajinského lietadla v januári tohto roka spôsobila ľudská chyba a nešlo o príkaz z vojenských miest. Informovala o tom agentúra Reuters.



Podľa prokurátora nič nenasvedčuje tomu, že by zostrelenie lietadla spôsobil kybernetický útok na iránsku raketu alebo systém protivzdušnej obrany. Dodal, že v súvislosti s haváriou zatkli už tri osoby.



Operátor systému protivzdušnej obrany si podľa prokurátora nevyžiadal povolenie od svojich nadriadených na to, aby na ukrajinské lietadlo vypálil dve rakety. Boeing 737-800 leteckej spoločnostiUkraine International Airlines (UIA) omylom považoval za prichádzajúcu raketu, uvádza agentúra AP.



Lietadlo leteckej spoločnosti UIA sa 8. januára tohto roku zrútilo len niekoľko minút po štarte z teheránskeho Letiska imáma Chomejního. Pri nešťastí zomrelo všetkých 176 ľudí na palube.



Iránsky systém protivzdušnej obrany bol v tom čase vo vysokej pohotovosti, pretože len niekoľko hodín predtým Irán vypálil rakety na iracké základne, kde sa nachádzali príslušníci americkej armády, pripomína Reuters. Tento útok na základne bol odvetou za zabitie iránskeho generálmajora Kásema Solejmáního pri cielenom útoku americkej armády blízko letiska v hlavnom meste Iraku.



Iránske média v pondelok podľa AP informovali, že Irán poslal čierne skrinky z lietadla do Francúzska na ďalšiu analýzu.



Teheránsky vojenský prokurátor podľa iránskej oficiálnej tlačovej agentúry IRNA povedal, že nahrávacie zariadenie v skrinkách bolo „fyzicky poškodené" a dáta je možné získať len pomocou „dômyselnej" technológie. Iránski experti podľa prokurátora neboli schopní zaobstarať si potrebné vybavenie z dôvodu amerických sankcií.