Irán zostrelil izraelský dron; únik citlivých informácií vraj nehrozí

Tel Aviv 18. júna (TASR) – Izraelská armáda prišla o jeden z dronov, ktoré vyslala do útoku na území Iránu. Ide o prvú takúto stratu od 13. júna, keď Izrael spustil svoju operáciu voči Iránu, v rámci ktorej sa zameriava najmä na jeho raketové základne a vojenské či jadrové zariadenia. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.



Podľa vyhlásenia armády dron zasiahla raketa zem-vzduch, pričom spadol na územie Iránu. „Nikto neutrpel zranenia a nehrozí ani únik citlivých informácií,“ uviedla armáda.



Iránska štátna televízia odvysielala z centra mesta Isfahán zábery na trosky ozbrojeného dronu typu Hermes, používaného izraelskou armádou.



Hovorca izraelskej armády Effi Defrin v stredu vyhlásil, že Izrael nad Iránom „operuje slobodne“, pričom do útokov nasadzuje desiatky lietadiel rôznych typov.



„Budeme pokračovať v útokoch kdekoľvek na území Iránu, kde si to zvolíme,“ povedal Defrin na tlačovej konferencii. Priznal, že izraelská armáda sa pri útokoch v Iráne „stretáva s odporom“, ale naďalej má vzdušnú prevahu a aj si ju udrží.



Izrael už v pondelok oznámil, že dosiahol „úplnú vzdušnú prevahu nad Teheránom“.



Podľa vyhlásenia izraelskej armády v stredu ráno vyše 50 stíhačiek izraelského letectva podniklo ďalšie nálety v okolí Teheránu, pričom zasiahli okrem iného aj dva závody na výrobu centrifúg slúžiacich na obohacovanie uránu. Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) v stredu uviedla, že tieto zariadenia boli pri izraelskom útoku zničené.



Terčom izraelského útoku bolo aj niekoľko zbrojoviek na území Iránu, doplnila AFP.



Iránske revolučné gardy zasa v stredu ráno deklarovali, že v noci odpálili smerom k Izraelu hypersonické rakety. Podľa izraelskej armády bolo z Iránu odpálených približne 10 balistických rakiet, z ktorých väčšina bola zachytená protivzdušnou obranou.