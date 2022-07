Irán zozbieral a zapečatil kamery na sledovanie jadrových zariadení

Teherán 26. júla (TASR) - Teherán zozbieral a zapečatil kamery Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) na monitorovanie iránskeho jadrového programu. V utorok to uviedla iránska tlačová agentúra Fars citujúc Iránsku organizácia pre atómovú energiu (AEOI). Informuje o tom agentúra DPA.



Dovedna 27 kamier vypol Irán v niekoľkých jadrových zariadeniach na začiatku júna. Išlo o reakciu na rezolúciu Rady guvernérov MAAE kritizujúcu Teherán za to, že s touto organizáciou dostatočne nespolupracuje. Podľa Iránu išlo o "politické" a "nekonštruktívne" rozhodnutie.



Šéf AEOI Mohammad Eslámí v pondelok zdôraznil, že kamery MAAE, ktoré Teherán pred niekoľkými týždňami vypol, budú znovu zapnuté,až keď bude uzavretá nová jadrová dohoda.



MAAE viackrát upozornila, že Irán delí len niekoľko týždňov od toho, aby mal také množstvo obohateného uránu, z ktorého by sa potenciálne dala vyrobiť atómová bomba. Teherán, naopak, zdôraznil, že jadrové technológie plánuje použiť iba na mierové účely.



Diplomati z Británie, Číny, Francúzska, Nemecka a Ruska začali koncom vlaňajšieho novembra s Teheránom rozhovory o obnovení jadrovej dohody z roku 2015. V marci však boli rokovania prerušené.