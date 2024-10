Irán zrušil obmedzenia a obnovil letovú prevádzku

Teherán 7. októbra (TASR) - V Iráne boli predčasne zrušené obmedzenia letovej prevádzky, keďže tamojšie úrady vyhodnotili podmienky za bezpečné. Uviedli to v noci na pondelok iránske štátne médiá, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.



Iránsky Úrad pre civilné letectvo sa tak rozhodol skrátiť dočasné zrušenie letov zo všetkých letísk v krajine, ktoré bolo pôvodne v platnosti od nedele 21.00 h miestneho času (19.30 h SELČ) do pondelka 6.00 h (4.30 h SELČ) z dôvodu "prevádzkových obmedzení".



"Po zabezpečení priaznivých a bezpečných letových podmienok zo strany Úradu civilného letectva sa rušia všetky oznámené obmedzenia," uviedli štátne médiá.



Irán už minulý týždeň uzavrel svoj vzdušný priestor na takmer 48 hodín po tom, ako v utorok podnikol raketový útok na Izrael. Aj následne však z a do Teheránu nesmeroval takmer žiaden medzinárodný let, napísala agentúra DPA. Izrael po útoku pohrozil Teheránu odvetou.